Transportes en Ibiza: Batalla de taxistas en medio del pleno de Sant Josep

"Por el amor de Dios, gobierne, haga alguna cosa, que se note que gobierna, que es el alcalde". La frase, lanzada por el portavoz socialista Vicent Roselló contra el alcalde Vicent Roig, resume el clima de tensión con el que el debate del taxi irrumpe este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Sant Josep. Lo que hasta entonces había sido una sesión con distintos asuntos de gestión municipal, de los que se aprobaron ocho de los nueve expuestos, acaba convertido, tras un receso, en una escena poco habitual: la entrada de taxistas de distintas asociaciones al salón de plenos, una moción de urgencia presentada por el PSOE y un choque abierto entre titulares de licencias y asalariados por el futuro de la temporada 2025-2028.

La moción, leída por Roselló, plantea el mantenimiento de las fechas de temporada establecidas en el Plan de Actuación 2025-2028 para las licencias temporales del transporte público de viajeros. El texto termina saliendo adelante por un margen mínimo de 11 votos a favor y 10 en contra, con el equipo de gobierno del PP votando en contra. En el pleno están presentes, además del gobierno municipal, representantes de PSOE, Vox, Unides Podem y Ara Eivissa.

Las asociaciones toman la palabra

La singularidad del momento no está solo en la votación, sino en el hecho de que el debate se abre en mitad de la sesión y se da voz a las asociaciones del sector. Hay tres colectivos convocados. La conocida como "la antigua", como menciona José Cívico, y opta por no intervenir. Quienes sí toman la palabra son Toni Riera, por la Asociación de Empresarios Taxistas de Sant Josep, y Paco Martínez, por la asociación de taxistas asalariados de Sant Josep.

Por un lado, Toni Riera defiende la postura de los propietarios de licencias: la temporada del taxi no debe ampliarse si no hay demanda suficiente. Según explica, en los últimos años han aumentado tanto las licencias como los meses de actividad, hasta llegar a un punto que ya no es sostenible. A su juicio, adelantar la temporada a abril o alargar demasiado el calendario obliga a muchos taxistas a trabajar a pérdidas. Por eso advierte de que poner más taxis en la calle antes de tiempo "va a tener unas consecuencias no muy buenas" y de que muchas semanas "van a entrar en pérdidas".

Frente a esa visión, Paco Martínez defiende que el taxi no puede analizarse solo por la rentabilidad. "El taxi es una concesión administrativa de servicio público", afirma, y subraya que la licencia debe permitir a una persona trabajar y mantener a su familia. También cuestiona que el debate se apoye solo en cifras económicas, al asegurar que su asociación no ha tenido acceso a toda la información. "Yo no tengo acceso a números", lamenta y añade: "Estamos viendo que las empresas de hostelería y restauración no tienen trabajadores, y es lo que puede pasar con el tiempo con nosotros".

Equipo de gobierno, representantes de la oposición y secretarios en plano este jueves por la mañana / Carolina Avilar

Otro taxista de los asalariados lleva la discusión al terreno político e institucional y recuerda que el plan estacional 2025-2028 fue aprobado en 2025 tras un estudio y con el respaldo de todos los partidos, y critica que este año se pretendiera modificar tanto el calendario como la normativa "por datos sin estudios" y mediante decreto, en lugar de hacerlo por la vía ordinaria y con votación democrática. "Ha sido una decisión arbitraria y no una decisión democrática", afirma el taxista. Para los asalariados, el debate no es solo sobre fechas, sino sobre el respeto a lo pactado y al procedimiento.

Cruce político en el pleno con el sector del taxi dividido

El pleno deja dos imágenes, por un lado, una moción urgente que irrumpe en mitad de la sesión y un sector dividido en dos bloques. Por un lado, la asociación de empresarios, con Toni Riera, defiende ajustar la temporada a la demanda y a la viabilidad económica. Por otro, los asalariados de Sant Josep reclaman respetar el plan 2025-2028, proteger el empleo y no cambiar las reglas por decreto.

Por otro lado, Roselló traslada ese malestar al pleno y carga contra el alcalde. Le reprocha que "habla mucho y no hace absolutamente nada" y le pide que, si de verdad quiere el "mejor servicio del taxi" en Sant Josep, actúe y deje de bloquear acuerdos. El concejal defiende el apoyo de la oposición a la moción con una idea central: el taxi es un servicio público, el sector necesita consensos y el Ayuntamiento no puede seguir al margen mientras crece la división.

Roig, por su parte, lleva el debate al terreno institucional y defiende la capacidad del gobierno para ordenar el servicio en función del interés general. Recuerda que el taxi es un servicio público y que la junta de gobierno puede fijar el inicio y el final de la temporada, además de exigir servicios aunque no siempre sean rentables. También rechaza las acusaciones personales y subraya que esas decisiones eran públicas y podían haberse recurrido.

Al final, la moción presentada por el PSOE, que mantiene las fechas del Plan de Actuación 2025-2028, acaba saliendo adelante con todos los votos de la oposición y en contra de la decisión que había tomado el equipo de gobierno.