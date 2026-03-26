Ibiza aprueba ceder terrenos para 200 viviendas y para un nuevo instituto

El pleno del Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado inicialmente este jueves la cesión al Govern balear de 11.205 metros cuadrados en la calle Aubarca, en es Putxet, para la construcción de un nuevo instituto. Este centro, según datos facilitados por el Consistorio, tendrá 690 plazas, de las cuales 480 son de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 210 de Bachillerato.

El proceso de cesión comenzó el 10 de mayo de 2021, cuando la conselleria balear de Educación y Universidades solicitó al Ayuntamiento suelo de uso docente para la construcción de un IES de 16+6 unidades, con un total de 690 plazas. Según Catiana Fuster, responsable de Atención Social, “actualmente el municipio cuenta con cuatro centros públicos, dos concertados y uno privado” que imparten la ESO. Durante el curso escolar 2023-2024, hubo un total de 2.667 alumnos matriculados en la ESO y un total de 797 en Bachillerato, de los que 1.919 alumnos asistían a centros públicos, 513 a centros concertados y 235 al único centro privado. Además, había 421 matriculados en Bachillerato en centros públicos, 283 en los concertados y 93 en el privado.

Ratios elevadas

Los centros con ratios más elevadas “son el IES Sa Blanca Dona, con 578 alumnos matriculados en la ESO y 133 en Bachillerato, y el IES Sa Colomina, con 561 alumnos matriculados en la ESO y 117 en Bachillerato”. Según Fuster, estos datos demuestran la necesidad de construir ese nuevo instituto. La edil también ha recordado que “la última nueva infraestructura de ESO que se construyó en el municipio fue el IES Sa Colomina, que se inauguró en el año 2000”. Desde entonces, “la población ha aumentado un 59,3%”. La aprobación ha tenido el apoyo de Vox y la abstención del PSOE. La edil de UP no ha podido asistir.

Además, el pleno ha dado también su visto bueno a la aprobación inicial del cambio de uso de una parcela situada en sa Joveria que, mediante convenio, fue cedida gratuitamente al Ib-Salut en 2011 para construir el hospital Can Misses. El propósito es que esta parcela, que no ha sido aprovechada aún por el Ib-Salut y que está situada entre ese centro sanitario y el segundo cinturón de ronda (E20), se destine a la construcción de vivienda pública, para lo cual ha de ser cedida ahora al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi): “Se construyó el hospital pero aún hay suelo sin desarrollar. Planteamos su cambio de uso para adaptarlo a la necesidades actuales de la ciudad. Y qué necesidad más urgente hay ahora que la vivienda”, indica Juan Flores, edil de Urbanismo.

Se podrán construir en ese terreno “más de 200 viviendas públicas protegidas y alojamientos dotacionales en régimen de alquiler”, algunas para funcionarios públicos, como docentes y sanitarios, pone Flores como ejemplo.

"Ni siquiera la derecha puede acceder a la vivienda"

El acuerdo fija un plazo de cinco años para su ejecución. En caso de que no se cumpla este plazo o no se mantenga el uso durante los 30 años siguientes, la cesión quedará sin efecto y el terreno revertirá en el Ayuntamiento de Ibiza. Este acuerdo será sometido a información pública durante un periodo de 15 días.

El socialista y exalcalde Rafa Ruiz señaló que el PP, que hasta no hace mucho defendía “el liberalismo” y que “quien no pudiera comprar una casa, que no la comprara”, ha cambiado de parecer desde que “ni siquiera la gente de la derecha puede acceder a la vivienda. Ahora sí que les preocupa la falta de viviendas”. Para Ruiz y su partido, “la vivienda es un derecho" en una isla en la que "hay gente que colecciona pisos como quien colecciona gafas de sol”, Ferraris o Rolex, puso como ejemplo.

"Hay gente en Ibiza que colecciona pisos como quien colecciona gafas de sol” Rafa Ruiiz — Edil del PSOE y exalcalde

También se preguntó retóricamente “por qué todas las viviendas públicas se construyen al final en el municipio más denso y con más población de la isla, y no en Santa Eulària”, y avisó de que “todas las grúas que se ven en el horizonte son pisos que cuestan a partir de medio millón de euros”. El problema, prosiguió, “según la ultraderecha y los fascistas de este país” es que “bajas a comprar el pan y te okupan el piso”, pero el verdadero problema es que “las viviendas que se construyen cuestan a partir de 500.000 euros”, lo cual “no es un problema, claro”, para la ultraderecha.

Dinero para Can Ventosa

También se dio el visto bueno en la sesión de este jueves al convenio de colaboración con el Consell para regular las condiciones que tienen que regir la aplicación de los fondos correspondientes al ejercicio 2026 en el marco del Estatuto Especial de la Capitalidad de la ciudad de Ibiza. De los 1,7 millones de euros que aporta el Consell, Ibiza pide que algo más de un millón se empleen en la ampliación del espacio cultural de Can Ventosa, y que 636.000 euros sirvan para la ejecución del proyecto de la remodelación integral de la calle Comte Roselló siguiendo las líneas de construcción establecidas en el paseo de Vara de Rey. El PSOE se abstuvo por considerar que “hay otra alternativa a ampliar Can Ventosa, que es un error”, en palabras del edil socialista Pep Tur.

Precisamente, Tur denunció que “la limpieza de la vegetación de las murallas ha sido inexistente en los últimos tres años”, por lo que pidió “una limpieza integral inmediata” y un “calendario” de actuaciones. Un relato “catastrofista”, según la edil de Patrimonio, Carmen Domínguez, que “llega tarde”, pues ya se “ha contratado una actuación específica para eso”. La culpa de que haya tanta vegetación en las murallas, afirma, es que “ha llovido mucho”. La propuesta del PSOE fue, pues, rechazada.

Y como si el pleno fuera una prolongación del Congreso de los diputados (que debatió el miércoles en términos similares), el PSOE defendió una moción “en defensa de la paz, el multilateralismo y el derecho internacional: no a la guerra ante la escalada militar en Oriente Medio”, y Vox, otra propuesta para “reafirmar el 12 de octubre, día de la hispanidad, como símbolo de unidad nacional y compromiso con la defensa de España”. De esta última, hasta el PP dijo que carecía de “sentido”.