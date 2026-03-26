Ibiza en alerta: muy vulnerable ante el cambio climático y la falta de agua

Ibiza alcanzó en 2025 la quinta temperatura media máxima anual más alta desde que existen registros, en un contexto de calentamiento sostenido que se ha acelerado especialmente en la última década. Así lo reflejan los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) analizados por el Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza con motivo del Día Mundial del Clima, dentro del Informe de Sostenibilidad de Ibiza 2025, actualmente en elaboración y financiado íntegramente por el Consell Insular de Ibiza.

Según el análisis, la temperatura media en Ibiza aumenta a un ritmo de 1,8 grados por siglo. Ese incremento es todavía más acusado en las temperaturas máximas, que aumentan a una velocidad de 2,5 grados por siglo, frente a los 1,1 grados por siglo de las mínimas.

En este contexto, la temperatura media máxima anual alcanzó en 2025 los 22,8 grados centígrados, lo que sitúa al año como el quinto con el valor más alto desde que existen registros. Solo fue superado por 2014, con 23,5 grados, y por años recientes como 2022 y 2023, ambos con 23,1 grados, y 2024, con 22,9 grados. Para el Observatorio, esta concentración de registros en la última década refuerza la evidencia de un calentamiento especialmente acusado en los últimos años.

La especialista técnica de IbizaPreservation, Inés Roig, señaló que “los datos muestran que el calentamiento no solo es sostenido, sino que además se intensifica en los valores máximos, lo que se traduce en episodios de calor más intensos y persistentes”.

Aumento en la precipitación

En cuanto a las precipitaciones, los datos reflejan una tendencia general descendente en las últimas décadas, aunque marcada por una fuerte variabilidad entre años. En 2025 se registraron 596 milímetros de lluvia, lo que convierte al ejercicio en el quinto más lluvioso desde que hay registros, que arrancan en 1953. La cifra se sitúa, además, muy por encima de la media de la última década, fijada en 395,6 milímetros.

Durante 2025, Ibiza vivió algunos de los eventos de lluvias más intensos de las últimas décadas. Los días 30 de septiembre y 12 de octubre se registraron acumulaciones de entre 250 y 300 litros por metro cuadrado en pocas horas, unas precipitaciones que provocaron inundaciones generalizadas y obligaron a intervenir a los servicios de emergencia.

Roig señaló que “lo relevante no es solo cuánto llueve, sino cómo lo hace”. Según explicó, estos episodios intensos no se traducen en precipitación efectiva, es decir, en agua que sirva para recargar los acuíferos, ya que en gran parte acaba convertida en escorrentía.

La técnica subrayó además la importancia de interpretar los datos en series largas y no solo a partir de comparaciones entre años concretos. “Las comparaciones entre años concretos pueden llevar a interpretaciones erróneas, porque la variabilidad es muy alta. Lo que realmente nos indica la evolución del clima es la tendencia sostenida en el tiempo”, apuntó.

Desde el Observatorio sitúan además estos cambios dentro de una tendencia global. Roig recordó que 2024 fue el primer año en el que se superó el umbral de 1,5 grados de calentamiento establecido en el Acuerdo de París, un dato que, a su juicio, evidencia que se está entrando en un escenario climático cada vez más extremo.

El análisis conjunto de las temperaturas y las precipitaciones evidencia, según la entidad, un cambio estructural en el comportamiento climático de la isla, caracterizado por un aumento de las temperaturas y un descenso generalizado de las lluvias, aunque con episodios puntuales de lluvias torrenciales.

Ibiza una isla vulnerable a cambios extremos climáticos

Esta combinación incrementa la vulnerabilidad del territorio, especialmente en relación con la disponibilidad de agua, la conservación de los ecosistemas y la adaptación al cambio climático. Ante esta situación, desde el Observatorio reclaman medidas estructurales para reducir el consumo energético, avanzar en la descarbonización y mejorar la gestión de los recursos.

Roig incidió especialmente en la necesidad de actuar sobre el agua. “Ibiza es especialmente vulnerable al descenso de las precipitaciones, y esta vulnerabilidad se agrava porque las lluvias son cada vez más torrenciales, lo que dificulta su aprovechamiento real”, señaló.

De esta forma, la gestión del territorio debe adaptarse a este nuevo contexto climático y que el agua de lluvia debe ser considerada un recurso. “Aplicar soluciones que favorezcan la infiltración y reduzcan el impacto de las lluvias torrenciales es necesario para mejorar la disponibilidad hídrica y aumentar la resiliencia de la isla frente a los efectos del cambio climático”, concluyó.

El Observatorio de Sostenibilidad de Ibiza es un programa de la fundación IbizaPreservation centrado en mejorar el conocimiento sobre el estado actual de la sostenibilidad de la isla. Su trabajo se basa en la recopilación y análisis de datos sobre biodiversidad, residuos, agua, energía, territorio y turismo, entre otros ámbitos, para identificar los principales problemas socioambientales de Ibiza y ayudar a orientar prioridades y acciones de conservación.