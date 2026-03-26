Adiós a las goteras en el centro de salud Sant Antoni: acaban las obras de impermeabilización

Las obras de impermeabilización del centro de salud Sant Antonihan finalizado en el plazo estimado de cinco meses desde la firma del acta de comprobación del replanteo, según ha informado el Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef). Aunque el presupuesto base de licitación de este procedimiento ascendía a 540.416 euros, el presupuesto final de ejecución de las obras ha sido de 514.682 euros.

La actuación ha consistido en la instalación de una estructura en la cubierta para evitar las filtraciones de agua de lluvia que afectaban principalmente a los patios interiores y que habían provocado daños en los acabados de las estancias colindantes en esta zona. Además de intervenir en la cubierta para garantizar la estanqueidad, las obras han incluido la reparación de los defectos causados por años de filtraciones.

Según la información facilitada, con esta intervención se da solución a un problema que se arrastraba desde la apertura del centro de salud de la localidad y que se repetía cada año con las lluvias.

La entrada del centro de salud de Sant Antoni / Área de Salud de Eivissa y Formentera

Dos fases

La ejecución se ha desarrollado en dos fases. La primera se ha centrado en la instalación de la cubierta y la segunda en la reparación de los daños causados en el interior del edificio, en las salas y espacios anexos a los patios.

La gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera acometió en agosto de 2024 obras de reparación de la terraza y el canalón, después de la redacción de un informe de patologías elaborado por un arquitecto, en el que se detectaron defectos de construcción, como la falta de estanqueidad en los paramentos verticales de los patios interiores y otros puntos de filtración provocados por la falta de impermeabilización de la terraza.

El subdirector de Infraestructuras de ASEF, Antonio Vázquez, ha señalado que "con el final de esta obra se solventa de manera definitiva un defecto de construcción que ha afectado durante años al centro de salud Sant Antoni y no solo se garantiza su impermeabilización, sino que además se han reparado los perjuicios causados en las estancias cercanas a los patios durante estos años". Vázquez ha añadido que "con esta obra garantizamos la estanqueidad del centro y con ello el fin de las goteras que han acompañado al centro de salud Sant Antoni desde su apertura".