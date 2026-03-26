Educación
Los futuros bomberos de Ibiza se preparan con unas prácticas pioneras
El Consell de Ibiza impulsa una nueva iniciativa al permitir que estudiantes de emergencias realicen prácticas en el Parque de Bomberos, reforzando la formación de futuros profesionales
Redacción
Cuatro alumnos de Formación Profesional del ámbito de emergencias, dos de grado medio y dos de grado superior, han iniciado esta semana por primera vez sus prácticas en el parque de bomberos de Ibiza, en una iniciativa pionera en la isla.
Esta acción supone un paso en la formación de los futuros profesionales del sector, ya que, por primera vez, estudiantes de técnicos de emergencias tienen la oportunidad de realizar prácticas junto al cuerpo de bomberos, conocer de primera mano el funcionamiento del servicio y participar en el día a día de las intervenciones.
Durante este periodo de formación, podrán familiarizarse con las instalaciones de Sant Rafel, los protocolos de actuación y los equipos utilizados en situaciones de emergencia, además de compartir experiencias con los profesionales del parque en un entorno real de trabajo que refuerza sus conocimientos teóricos.
El conseller de Gestión Ambiental, Ignacio José Andrés, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas, que “permiten formar mejor a los futuros profesionales y acercarlos a la realidad de los servicios de emergencias, al mismo tiempo que refuerzan la coordinación y el conocimiento entre diferentes ámbitos del sector”.
Asimismo, ha subrayado que estos alumnos “son futuros profesionales que, con esta formación, podrán llegar a formar parte de la plantilla de bomberos del Consell de Ibiza”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un trabajador autónomo en Ibiza al caer desde al menos 12 metros mientras podaba un árbol
- Detenido un agente de la Guardia Civil de Formentera por presunto delito de trato degradante
- La Justicia corrige a un padre con dos viviendas en Ibiza, varios coches y 100.000 euros en el banco que solo quería pagar 260 euros de pensión a su hijo
- Insólito desahucio de una vivienda en ibiza: obligado a desalojar su "casita de madera"
- Un usuario del embarcadero de sa Punta en Ibiza: 'Lo que está ocurriendo es de extrema gravedad
- Del llaüt al bullit: Ibiza revive su tradición marinera en el puerto
- Denuncian un presunto acoso a tres menores en un club de Ibiza
- La Asociación de Patrones de Barcos de Punta de Baix se desvincula del incidente ocurrido en el puerto encubierto en Ibiza