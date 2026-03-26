Un famoso influencer dará una conferencia en Club Diario de Ibiza: "La Torre del Pirata me huele a narcisista"

El conferencista y creador Andrés Vernazza ha vuelto a generar interés entre sus seguidores con un reciente vídeo en el que comparte su curiosidad por Torre del Pirata, uno de los lugares más emblemáticos de la isla para contemplar los atardeceres. “No sé si es la energía, los lugares o simplemente lo que me contaron… pero hay cosas que me llaman la atención. La Torre del Pirata me huele a narcisista”, comenta Vernazza, frase que ha despertado expectación y ha generado un intenso diálogo entre quienes conocen y han visitado este icónico punto de Ibiza.

En el vídeo, el conferencista confiesa su deseo de experimentar el atardecer desde la torre en primera persona, destacando la magia y la singularidad del lugar. Además, invita a sus seguidores a compartir sus opiniones y experiencias, creando un espacio de interacción sobre un punto de la isla que, tanto para locales como para turistas, es considerado privilegiado por sus vistas panorámicas y su relevancia histórica.

Sin embargo, la estancia de Vernazza en Ibiza no se limita únicamente a explorar la Torre del Pirata. El conferencista también ha anunciado que presentará su espectáculo ‘Peligro: Narcisistas’ el próximo 29 de mayo en el Club Diario de Ibiza. Durante esta cita, los asistentes podrán disfrutar de su particular estilo de humor y reflexiones en directo. En su show, Vernazza abordará la figura de las personas narcisistas, analizando cómo influyen y manipulan a quienes les rodean y ofreciendo claves para identificarlas. La propuesta combina entretenimiento, análisis psicológico y observaciones de la vida cotidiana, lo que convierte al espectáculo en una experiencia única para el público.

Las entradas ya están a la venta en amorbueno.com y el show tendrá lugar a las 21 horas del citado día.