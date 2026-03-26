Un estudio internacional confirma conexiones de la Ibiza andalusí con el África subsahariana y el primer caso de lepra de al-Ándalus

Lejos de la imagen de isla aislada en los márgenes del Mediterráneo, la Ibiza medieval fue un territorio dinámico, conectado y profundamente diverso. Así lo demuestra un estudio internacional liderado por el Centre for Palaeogenetics (CPG), centro conjunto de la Universidad de Estocolmo y el Museo Sueco de Historia Natural, que ha logrado reconstruir, a partir del ADN antiguo, la compleja realidad humana de la Ibiza andalusí. El trabajo, publicado en Nature Communications, ha contado también con una destacada participación de investigadores vinculados a la isla: Glenda Graziani Echávarri y Juan José Marí Casanova, directores de la intervención arqueológica; los antropólogos forenses Almudena García-Rubio Ruiz y Nicholas Márquez-Grant, y el historiador Antoni Ferrer Abárzuza.

A partir del análisis genético de 13 individuos enterrados entre los siglos X y XII en la necrópolis de Madina Yabisah —la Ibiza islámica—, los científicos han identificado una notable diversidad de ascendencias, desde perfiles predominantemente europeos hasta claramente norteafricanos. Este patrón refleja distintos grados de mezcla genética tras la conquista musulmana del año 902, en un proceso mucho más rápido de lo que se pensaba, señala una nota de prensa remitida por el equipo de ivestigación.

En apenas una generación, la isla fue prácticamente colonizada. Esta rapidez apunta a una ocupación planificada, basada en incursiones previas que permitieron conocer la orografía y facilitar el asentamiento. La Ibiza de los primeros siglos andalusíes se articulaba en torno a un alcázar inicial que, con el tiempo, evolucionó hacia una madina modesta —lejos del peso urbano de Madina Mayurqa—, pero plenamente integrada en las redes del mundo islámico.

En los antiguos sindicatos

El estudio se centra en el yacimiento de la calle Bartomeu Vicent Ramon -donde se encontraba el antiguo edificio de los sindicatos de Vila-, donde se exhumaron 125 tumbas que formarían parte de una gran maqbara vinculada a la ciudad, junto a otros espacios funerarios como Puig des Molins, Es Soto o el entorno del MACE. Desde este contexto arqueológico, el ADN ha permitido ir más allá de los restos materiales y reconstruir trayectorias humanas.

El solar en el que se encontraron los restos en los que se basa el estudio / Vicent Marí

Uno de los hallazgos más significativos es la presencia de ascendencia subsahariana en dos de los individuos analizados. En un caso, vinculada a la actual Senegambia; en otro, al sur del Chad. Se trata de la primera evidencia biológica directa en la isla de las redes transaharianas descritas en las fuentes árabes medievales, probablemente relacionadas con circuitos comerciales, militares y esclavistas. “Estos genomas muestran que personas procedentes tanto del Sahel occidental como del central pasaron a formar parte de comunidades de la Iberia islámica”, explica Ricardo Rodríguez-Varela, investigador de la Universidad de Estocolmo y primer autor del estudio. “Es una evidencia genética directa de redes de larga distancia que alcanzaban el Sahel”.

Las técnicas genómicas empleadas, como la imputación de genotipos y el análisis de ancestría local, han permitido además precisar los tiempos de esa mezcla: el flujo genético norteafricano hacia Ibiza comenzó apenas entre dos y siete generaciones antes de la vida de estos individuos, situando el principal episodio de mestizaje a finales del siglo IX, en los momentos iniciales de la colonización andalusí, destaca el comunicado.

“Estos genomas captan el momento en que el mundo islámico y las sociedades cristianas de Iberia empezaron a transformarse mutuamente”, señala Anders Götherström, responsable del grupo de arqueogenética del CPG. “El ADN antiguo nos permite observar cómo esos grandes procesos históricos se reflejan en la vida de personas reales”.

El primer caso de lepra

El estudio también aporta una dimensión inesperada: la sanitaria. Uno de los individuos analizados estaba infectado por Mycobacterium leprae, la bacteria causante de la lepra. Es el primer caso confirmado genéticamente en al-Ándalus. Sin embargo, su enterramiento seguía las prácticas islámicas habituales y no presenta signos de marginación.

“No hay indicios de que esta persona fuera tratada de forma diferente”, explica Zoé Pochon, coautora del estudio y especialista en metagenómica. Un dato que coincide con lo observado en comunidades cristianas contemporáneas y que invita a matizar la idea de estigmatización asociada a esta enfermedad en la Edad Media.

El análisis filogenético sitúa además este caso dentro de un linaje de lepra presente en Europa entre los siglos VII y XIII, lo que sugiere que Ibiza formaba parte de redes epidemiológicas más amplias y que pudo desempeñar un papel en la difusión de la enfermedad por el continente.

Así, a través de la genética, emerge una Ibiza andalusí que fue mucho más que un enclave periférico: un espacio de encuentro entre continentes, de mezcla cultural y biológica, y de historias compartidas que, siglos después, comienzan ahora a revelarse con una precisión inédita.