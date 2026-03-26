El colegio Poeta Villangómez será el primero de Ibiza con enseñanza musical integrada

El colegio Poeta Villangómez será el primer centro de Ibiza con enseñamiento musical integrado desde el curso que viene. El conseller de Educación, Antoni Vera, lo anunció este jueves durante una visita al centro educativo que se convertirá en el tercero de Balears que ofrecerá este tipo de formación. "Hasta ahora solo había dos centros en Mallorca, el colehio Son Serra, en Palma, y el Simó Ballester, en Manacor, y a partir del curso 2026-2027 se sumará el Poeta Villangómez, que no será el último", indicó Vera.

Este tipo de enseñanza impulsa la educación musical en los centros públicos "ampliando el acceso a la formación musical desde Infantil a Primaria", destacó Vera, acompañado por el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, el director territorial de Educación de Ibiza y Formentera, Juan Álvarez, y la directora del centro, Antonia Corral.

La conselleria plantea un modelo mixto que integra dos vías diferentes de enseñanza musical que se implantarán de manera progresiva. Por un lado, una formación no reglada que empezará el curso que viene. Esta estará dirigida a todos los alumnos del centro y tendrá como eje vertebrador un coro. Por otro, una reglada que se implementará a partir de tercero de Primaria y tendrá una oferta limitada de 15 plazas. Esta requerirá superar una prueba de acceso que tendrá en cuenta la evolución y el interés del alumnado e incluirá la formación en instrumento, lenguaje musical y práctica coral.

Calendario de implementación progresiva

Este modelo se contempla en un nuevo decreto en el que trabaja la conselleria de Educación para regular las Enseñanzas Integradas de Música en las etapas de Infantil y Primaria en Balears, ya que "actualmente se regulan a través de instrucciones y resoluciones anuales", recordó Vera. Este documento "va en consonancia con los de comunidades autónomas pioneras en educación musical como Castilla y León, Madrid, Navarra o Galicia" y se presentará después de Semana Santa en las Mesas de Enseñanza en las que participa la conselleria.

El objetivo de Educación es incorporar en cada curso un nivel de preparación musical hasta que se implemente en todo el centro. De esta manera, el curso que viene en el Poeta Villangómez incluirá "una hora semanal de música y movimiento para todo Infantil y primero de Primaria y se iniciará el coro, que será un eje de proyecto unitario del centro", destacó Vera.

Estudios Elementales de Conservatorio

El curso 2027-2028 se incorporará segundo de Primaria al plan y, en el siguiente (2028-2029) se espera que haya un itinerario "totalmente reglado de enseñanzas musicales". Esto supone que, en tercero de Primaria, los 15 alumnos seleccionados iniciarán la práctica instrumental y el inicio de los Estudios Elementales de Conservatorio. Se prevé que puedan tocar varios tipos de instrumentos de viento o de cuerda, algo que se determinará "según las necesidades y los recursos del centro". Vera indicó que cuando haya suficientes alumnos que toquen estos instrumentos"se intentará configurar una futura banda escolar".

Siguiendo la programación, en el curso 2031-2032 se cumplirá la implantación total de la enseñanza musical en el colegio. Así, "un alumno que haya empezado Primaria en el Poeta Villangómez acabará los estudios habiendo cursado la enseñanza elemental y podrá acceder al PEI [el Programa de Estudios Integrados destinado a alumnos que estudian Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y la ESO y Bachillerato], que se hace en el Conservatorio de Ibiza, y además podrá optar a clases de conservatorio por las tardes", destacó Vera.

El conseller recordó que este curso, 2025 - 2026, es el primero en el que se ha implantado el PEI en el Conservatorio, al habilitarse un aula específica para alumnos de primero de la ESO para integrar estos estudios obligatorios con una formación artística especializada.

Referente de un "proyecto de éxito" en Ibiza

Para llevar a cabo este modelo en el Poeta Villangómez, se reforzarán los recursos del centro y su equipo docente. Para ello, se contará con profesorado de Orquesta o Instrumentos del cuerpo de música y artes escénicas del Conservatorio de Ibiza para el itinerario reglado y un maestro especialista en el centro para impartir la enseñanza musical no reglada. "También habrá un refuerzo por la idiosincrasia del centro en todo el área de atención a la diversidad. Tenemos que darles herramientas para que puedan llevar a cabo este proyecto", apuntó el conseller.

"Es un proyecto inclusivo para todo el alumnado y sobre todo queremos que haya trabajo cooperativo y cohesión social", señaló Vera, que destacó que este era uno de los puntos más importantes para Educación y por lo que se escogió este centro.

El conseller recalcó que los dos centros que ya ofrecen este programa en Balears tienen un trabajo "cooperativo importante" y "son proyectos de éxito". De esta forma, apuntó que Ibiza se convertirá en "referente para el resto de centros de la isla" que vayan incorporando las enseñanzas musicales.