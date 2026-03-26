Dos de cada diez viviendas de lujo que se venden en Baleares están en Ibiza

El precio de la vivienda de lujo en Baleares aumentó un 11,48% en 2025, por encima de la media nacional del 10,87%, según el Informe de evolución y tendencias del mercado residencial de lujo en España 2025-2026 presentado por Grupo Tecnitasa. El informe, dado a conocer este 26 de marzo de 2026, señala que Baleares concentra el 37,5% de la oferta nacional de viviendas de más de tres millones de euros, mientras que Málaga reúne el 32%, de modo que ambos territorios acumulan cerca del 70% del mercado nacional de este tipo de inmuebles.

En Baleares, la concentración también se produce dentro del propio territorio. Mallorca reúne el 73,8% del segmento, seguida de Ibiza, con el 19,2%, mientras que Menorca y Formentera tienen un peso menor. En Mallorca, enclaves como Son Vida, Port d’Andratx o el entorno de Palma concentran gran parte de la demanda, mientras que Ibiza se posiciona en el segmento más exclusivo del mercado.

En 2025, el mercado de vivienda de lujo en España registró un crecimiento medio del 10,87% en sus precios, impulsado por la escasez de producto y una demanda internacional consolidada. En este contexto, Baleares se sitúa entre los mercados con mayor valor del país, con un precio medio de las propiedades de lujo cercano a los 5,9 millones de euros y valores unitarios superiores a los 10.000 euros por metro cuadrado en ubicaciones prime.

Más de cinco millones

En el segmento ultra prime, por encima de los cinco millones de euros, el valor medio alcanza los 8,2 millones de euros, con activos que en determinados enclaves superan ampliamente esas cifras. La evolución de precios en el resto de territorios analizados refleja, según el informe, un comportamiento desigual. Madrid lidera el crecimiento con un 16,47%, seguido de Málaga, con un 13,65%, y Alicante, con un 13,27%. En mercados como Girona, con un 6,06%, o Barcelona, con un 4,28%, el crecimiento es más moderado.

De cara a 2026, el documento apunta a una fase de consolidación del mercado, con crecimientos estimados de entre el 6% y el 8% a nivel nacional. Según recoge el informe, esta moderación responde a la madurez del mercado, especialmente en los destinos más consolidados, mientras que otros territorios en desarrollo mantienen un mayor potencial. La escasez de producto y la fortaleza de la demanda seguirán actuando como soporte del valor, en un contexto que, según Tecnitasa, tiende a reordenar la inversión más que a frenarla.

El estudio sostiene además que el mercado residencial de lujo en España presenta una elevada concentración geográfica. Junto a Baleares y Málaga, también figuran como mercados relevantes Madrid, con el 12,4% de la oferta, y Barcelona, con el 6,2%, con un perfil más urbano y patrimonial, además de Alicante, Girona o Canarias, donde este segmento se articula en enclaves muy específicos.

Nuevos chalets de lujo en el Port de Sant Miquel. / Idealista

Obra nueva

La obra nueva representa solo el 3,7% del stock visible, ya que gran parte del desarrollo se articula mediante autopromoción, proyectos a medida o promociones boutique. Para Grupo Tecnitasa, esta escasez estructural es uno de los pilares del mercado a nivel nacional.

"El lujo no es la parte alta del mercado residencial convencional, es un mercado distinto, con reglas propias. En España, y especialmente en Baleares, el valor del activo está profundamente ligado a su carácter irrepetible y a su posicionamiento internacional. Además, una parte relevante de las operaciones se realiza en circuitos privados, por lo que la oferta visible no refleja completamente la realidad del mercado", destacan desde Grupo Tecnitasa.

Compradores extranjeros

El informe indica que el 56% de los compradores de vivienda de lujo en España en 2025 fueron extranjeros, un porcentaje que asciende al 64% en el tramo de entre 5 y 10 millones de euros. También subraya la baja dependencia de financiación hipotecaria, ya que la mayoría de las operaciones están respaldadas por recursos propios o estructuras patrimoniales.

En Baleares, ese carácter internacional es, según el documento, aún más acusado. Predomina el comprador europeo, entre ellos franceses, británicos, alemanes, suizos o belgas, con un creciente peso de perfiles procedentes de Estados Unidos y de Europa Central y del Este.

El estudio distingue además dos perfiles principales de comprador en el archipiélago: el patrimonial senior y el profesional internacional joven de entre 30 y 40 años.

Zonas para teletrabajar

En cuanto al producto demandado, el mercado de lujo en España evoluciona, según Tecnitasa, hacia un modelo de uso más prolongado y funcional. En Baleares, esta tendencia se manifiesta en viviendas que dejan de ser exclusivamente vacacionales para convertirse en espacios habitables durante todo el año, con presencia de zonas para teletrabajar.

En este contexto, se demandan tanto villas en ubicaciones exclusivas, que priorizan privacidad, parcela y vistas, como tipologías más funcionales, como apartamentos de alto nivel bajo el concepto 'lock & leave', con un bajo nivel de mantenimiento que permiten al propietario cerrar y marcharse.

El comprador internacional prioriza la obra nueva por su eficiencia y garantías, aunque la rehabilitación de activos patrimoniales, especialmente en Palma, se consolida también como una vía relevante de creación de valor.

El informe señala igualmente que el mercado residencial de lujo en España evoluciona hacia un modelo de "lujo silencioso", en el que el valor se construye desde el uso real del activo, el bienestar y la coherencia entre producto y estilo de vida.

En Baleares, según el estudio, este concepto adquiere una expresión especialmente clara, al vincularse el lujo con la integración con el paisaje, la privacidad y la autenticidad del entorno, donde la localización es en sí misma un activo.

También se priorizan viviendas que facilitan la vida cotidiana, con interiorismos cálidos, materiales nobles y una arquitectura atemporal conectada con el entorno mediterráneo. El paisajismo se convierte en un elemento estructural y el exterior pasa a formar parte esencial de la experiencia residencial.

El bienestar se concreta, según el informe, en aspectos como la luz natural, el silencio, el confort térmico o la calidad del descanso, mientras que la tecnología se integra de forma discreta para facilitar la gestión del activo, destacan desde Grupo Tecnitasa.