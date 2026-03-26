Desarticulada una red especializada en robar vehículos de alta gama tras localizar en Ibiza un vehículo de 100.000 euros robado en Galicia

La Guardia Civil ha desarticulado una red delictiva especializada en el robo de vehículos de gran cilindrada gracias a una investigación que se inició tras la denuncia por el robo de un "vehículo superdeportivo" (un Audi R8 negro) en O Pino (A Coruña) el pasado junio, que fue localizado en Ibiza.

En esta operación se ha detenido a seis individuos a los que se les imputan presuntos delitos de robo, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal

La investigación se inició tras la denuncia por el robo en O Pino, en el que los autores utilizaron una llave original, obtenida a través de un anterior propietario, para retirar el vehículo sin forzar los sistemas de seguridad mientras el coche se encontraba estacionado en la vía pública.

Tras la sustracción, el turismo fue trasladado a una zona aislada del Ayuntamiento de Negreira donde los implicados realizaron un proceso de modificación técnica para evitar su detección.

Sustitución de las placas de matrícula

Las tareas consistieron en la retirada de elementos aerodinámicos, la eliminación de láminas de vinilo para recuperar el color original de la carrocería y la sustitución de las placas de matrícula por las de otro vehículo de la misma marca y modelo. Asimismo, se procedió a la manipulación del número de bastidor mediante la técnica de troquelado.

Dos días después del robo, trasladaron el vehículo desde Santiago de Compostela hasta la Comunidad Valenciana y, finalmente fue localizado y recuperado en la isla de Ibiza el pasado mes de agosto, tras haber recorrido diferentes puntos de la geografía nacional durante la fase de ocultación.

La Guardia Civil detuvo entonces en el puerto de Ibiza a un hombre de nacionalidad española y 45 años de edad como presunto autor de los delitos de apropiación indebida y falsedad documental. Según informó este verano el Instituto armado, los hechos ocurrieron durante un dispositivo de seguridad en la zona de embarque de ferris, donde los agentes observaron un vehículo de alta gama conducido por un individuo conocido por contar con numerosos antecedentes policiales.

Al proceder a la identificación y comprobación de la documentación del automóvil, los guardias civiles advirtieron diversas irregularidades ya que el color descrito en los papeles no coincidía con el real y se detectaron incongruencias en los elementos identificativos del vehículo.

Tras una inspección más exhaustiva, se constató que el número de bastidor registrado en el vehículo correspondía a otro automóvil sustraído en O Pino (A Coruña) el pasado junio.

Asimismo, los agentes hallaron signos claros de manipulación en el bastidor, como placas troqueladas y remachadas de manera irregular; pegatinas no originales en las puertas y grabados defectuosos en la luna delantera, todos ellos indicios de falsificación. El vehículo está valorado en 100.000 euros.