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Críticas a Raheem Sterling, exjugador del Chelsea: "Vete a Ibiza a disfrutar de una paella"

El rendimiento de Raheem Sterling en el Feyenoord ha sido objeto de debate

Raheem Sterling

Raheem Sterling / Joan Monfort. AP

Redacción Digital

Ibiza

Raheem Sterling vuelve a estar en el ojo del huracán en Países Bajos. El extremo inglés, que intenta relanzar su carrera en el Feyenoord tras su salida del Chelsea, fue señalado con dureza después del empate ante el Ajax, hasta el punto de recibir un dardo directo: que se viniera "a Ibiza" y dejara de insistir.

La crítica llegó en el análisis posterior al encuentro, donde varias voces del entorno futbolero cuestionaron abiertamente su rendimiento y su encaje en el equipo. La más llamativa fue la de Willem van Hanegem, exjugador del Feyenoord, que cargó sin filtros contra la situación del atacante.

Según las opiniones, Sterling no está aportando lo que se esperaba de él y su presencia sobre el campo no estaría ayudando ni a su imagen ni al club. En ese contexto, uno de los comentarios más duros del debate fue la indirecta de que lo mejor sería que pusiera fin a esta etapa, se marchara "a Ibiza, a ponerse el bañador y disfrutar de una paella junto a su mujer".

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El comentario no tardó en llamar la atención por su tono burlón: a un futbolista británico con pasado en la élite ya no le piden que recupere su mejor nivel, sino que se vaya a Ibiza a descansar, como si su futuro estuviera más cerca de una tumbona que del césped.

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