Cine
Dos cortometrajes vinculados a Ibiza triunfan en EEUU, Alemania y Australia
La producción 'Hoy no es siempre', dirigida por Carmen Vidal, que se estrenó en el Festival de Málaga, sigue su recorrido internacional tras su paso por distintos puntos de España y otros países
La productora Pauxa Films lleva sus cortometrajes vinculados a Ibiza a festivales internacionales. 'Hoy no es siempre', dirigido por la cineasta ibicenca Carmen Vidal, ha sido seleccionado en festivales de Estados Unidos y Alemania, mientras que 'Backstage to Paradise', de Marie Tikova, ha ganado un premio en Australia.
El cortometraje ibicenco 'Hoy no es siempre' se proyectará el próximo 28 de marzo en la 26ª edición del The Martha’s Vineyard Film Festival, en una isla situada en la bahía de Boston, en Estados Unidos. El festival destaca la obra como "una historia íntima y con gran carga emocional que explora la ambición, la memoria, la resiliencia y la conexión".
Este nuevo paso se suma al recorrido del metraje desde su estreno el año pasado en el Festival de Málaga, después de pasar por distintos puntos de España y ciudades del extranjero como Tánger o Azerbaiyán, con el objetivo de dar visibilidad a la esclerosis múltiple.
La historia sigue a Diana, una mujer que afronta los síntomas de la enfermedad mientras intenta cumplir su sueño de debutar en la pasarela Adlib Ibiza. El corto está dirigido por Carmen Vidal, protagonizado por Ana Vide y Marc Clotet, y nace de una idea impulsada por Ana Vide y Ana Olivia Fiol, inspiradas en la historia real de Estefanía Serra, diagnosticada con esta enfermedad a los 13 años.
Además, en abril, 'Hoy no es siempre' también participará en el Independent Days Festival de Karlsruhe, en Alemania, uno de los certámenes de referencia del cine independiente europeo. Por otra parte, el cortometraje documental 'Backstage to Paradise', dirigido por Marie Tikova, ha sido premiado en el Titan Film Festival de Australia con el galardón a Mejor Película Inspiracional. La obra destaca el trabajo de la Ibiza Inclusion Fashion Day y reivindica la visibilidad de las personas con capacidades especiales.
La gala de entrega del premio se celebró el pasado 21 de marzo en el Palace Central Cinema de Sídney.
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