Cortes de tráfico este domingo en Ibiza por la Cursa Patrimoni

El Ayuntamiento de Ibiza ha establecido una serie de restricciones de circulación y estacionamiento Con motivo de la celebración de la Carrera Patrimonio Eivissa 2026, para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de la prueba deportiva, que se celebrará el domingo 29 de marzo de 2026.

Desde las 10 horas del sábado 28 de marzo hasta las 11.30 horas del domingo 29, se prohíbe el estacionamiento de vehículos en ambos lados del Paseo Juan Carlos I. Asimismo, la circulación de vehículos quedará restringida el domingo 29 de marzo, desde las 7.45 hasta las 11.30 horas en la avenida de España entre la calle de Extremadura y el paseo de Vara de Rey.

Desde las 8.30 hasta las 11.30 horas, se limitará el paso de vehículos en varias calles de la ciudad, incluyendo la avenida de Ignasi Wallis, el paseo Juan Carlos I, la avenida de Santa Eulalia y la calle Bartomeu Ramón y Tur, entre otras. Además, entre las 8.30 y las 9.30 horas, también se aplicarán restricciones en la calle Alcalde Bartomeu Roselló Sala, la E-10, la avenida de Ignasi Wallis y la avenida de Isidor Macabich.

Para los vecinos de Dalt Vila y La Marina, se habilitará una vía de salida por la calle Bartomeu Vicente Ramón, calle Ramón y Cajal, calle Josep Maria Quadrado, dirección Pere Francès.

Autobuses

Los autobuses que circulen por las rutas afectadas verán modificadas sus paradas, por lo que se recomienda consultar los itinerarios previamente. Estas medidas buscan asegurar el buen desarrollo de la carrera y la seguridad de todos los participantes y ciudadanos.