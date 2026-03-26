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Campamentos de verano 2026 en Ibiza: plazo de preinscripción y precios

Los campamentos de es Jondal y Exploradors están dirigidos a niños y jóvenes residentes en Ibiza de entre 8 y 17 años

El campamento de es Jondal.

El campamento de es Jondal. / DI

Redacción Digital

Ibiza

El Consell de Ibiza abrirá del 7 al 14 de abril el plazo de preinscripción para participar en las actividades de verano de 2026 en los campamentos de es Jondal y Exploradors, organizadas por el departamento de Juventud, Participación Ciudadana y Parque Insular de Servicios de Sa Coma.

Las solicitudes deberán formalizarse en línea, a través de la web campamentos.conselldeivissa.es y cada participante solo podrá optar a un único turno dentro de su franja de edad.

Los campamentos están dirigidos a niños y jóvenes residentes en Ibiza de entre 8 y 17 años y combinan actividades de ocio y tiempo libre con convivencia, respeto por la naturaleza y desarrollo personal en un entorno natural.

El campamento de es Jondal ofrece un total de diez turnos temáticos entre finales de junio y finales de agosto, con actividades de aventura, deportes, medio ambiente y arte adaptadas a diferentes franjas de edad. Cada turno dispone de 110 plazas y el precio es de 107 euros por participante.

Cartel de los campamentos.

Cartel de los campamentos. / C.I.E.

Por su parte, el campamento Exploradors, que se desarrollará en la zona de la Foia de Castalla, en Alicante, está dirigido a jóvenes de 14 a 17 años e incluye actividades de aventura, talleres y excursiones culturales. Se ofertan 60 plazas y el precio es de 350 euros.

Una vez finalizado el periodo de preinscripción, se publicará la lista provisional el 16 de abril, con plazo de subsanación hasta el 20 de abril, y la lista definitiva el 22 de abril. En caso de que haya más solicitudes que plazas, se realizará un sorteo el 23 de abril para adjudicarlas.

Adjudicación de plazas

La lista de adjudicación de plazas se publicará el 24 de abril, fecha a partir de la cual se abrirán los plazos para formalizar la matrícula según el turno asignado.

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El Consell de Ibiza ha señalado que, con esta oferta, mantiene "una propuesta consolidada de actividades de verano" que promueve la convivencia, el ocio educativo y el desarrollo personal de los jóvenes "en un entorno seguro y de calidad".

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