Calendario escolar en Baleares 2026-2027: inicio de las clases, vacaciones y festivos

El próximo curso escolar 2026-2027 en Baleares comenzará el 10 de septiembre de 2026 y finalizará el 18 de junio de 2027, según recoge la resolución presentada este miércoles por la conselleria de Educación al Consell Asesor del Calendario Escolar. La propuesta también fija la fiesta escolar unificada para el 26 de febrero de 2027. En total, el curso escolar 2026-2027 contará con 176 días lectivos para las enseñanzas básicas en Baleares.

El calendario establece que el inicio de la actividad lectiva el 10 de septiembre afectará al alumnado de educación Infantil, Primaria, educación especial, Secundaria, Bachillerato y a las enseñanzas elementales y profesionales de Danza. En general, todos estos niveles concluirán el curso el 18 de junio, aunque habrá dos excepciones: Segundo de Bachillerato, que terminará las clases el 20 de mayo para facilitar la preparación de las pruebas de acceso a la universidad (PAU), y las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, que acabarán el 11 de junio de 2027.

Curso escolar 2026-2027. / CAIB

Novedades

Una de las principales novedades es que, por primera vez, el primer ciclo de educación Infantil (0-3 años) tendrá el mismo calendario escolar que el resto de enseñanzas. Esta incorporación se ha realizado a petición de la Mesa de participación del sector de primer ciclo de Educación Infantil.

En cuanto al resto de enseñanzas, el alumnado de Formación Profesional básica, media y superior empezará las clases el 21 de septiembre de 2026. Los estudiantes de las enseñanzas elementales y profesionales de Música lo harán el 24 de septiembre, mientras que los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) comenzarán el 23 de septiembre y finalizarán también el 18 de junio. Por su parte, las Enseñanzas de Régimen Especial, como las artísticas, las Escuelas Oficiales de Idiomas y las deportivas, arrancarán el 28 de septiembre. En este caso, las EOI concluirán el 31 de mayo de 2027, mientras que las artísticas y deportivas lo harán el 18 de junio.

El calendario escolar también fija los principales periodos vacacionales del curso. Las vacaciones de Navidad serán del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027, ambos incluidos, mientras que las vacaciones de Pascua se extenderán del 25 de marzo al 4 de abril de 2027, también ambos incluidos.