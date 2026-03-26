Sa Blanca Dona arrasa y conquista el Eivissàpiens 2026

El instituto Sa Blanca Dona se ha proclamado ganador del Eivissàpiens 2026 al imponerse en la gran final del concurso, celebrada esta mañana, con un total de 760 puntos. El centro ibicenco se alzó con la victoria tras una jornada decisiva en la que logró una clara ventaja sobre el resto de finalistas y confirmar el buen papel que ya había mostrado en las eliminatorias previas.

La segunda posición fue para el Marc Ferrer de Formentera, que cerró su participación con 520 puntos, mientras que el tercer puesto correspondió a Can Bonet, con 420 puntos. Mare de Déu de les Neus finalizó en cuarta posición con 330 puntos. De este modo, Sa Blanca Dona firma un triunfo sólido, con 240 puntos de diferencia sobre el segundo clasificado, en una final que ha reunido a cuatro de los centros que mejor rendimiento habían ofrecido a lo largo del certamen.

El concurso, dirigido al alumnado de cuarto de ESO, reunió este año a 640 estudiantes de quince institutos de Ibiza y uno de Formentera, que se enfrentaron en distintas eliminatorias sobre materias vinculadas a la cultura, la tradición, el patrimonio, la geografía, la historia, la fauna y la flora de las Pitiusas. El certamen, organizado por Joan Carles Escandell y Vittorio Maganza, volvió a celebrarse en Can Ventosa y mantiene su objetivo de acercar la realidad cultural pitiusa a los más jóvenes.

Los cuatro centros que alcanzaron la final ya habían destacado con claridad en las jornadas previas. Can Bonet fue el mejor del primer grupo, con 860 puntos, seguido por Isidor Macabich, Sant Agustí y Balàfia. En el segundo grupo, Sa Blanca Dona se hizo con la victoria con 720 puntos, por delante de Xarc, Sa Colomina y Sa Real. En el tercero, Mare de Déu de les Neus se clasificó con 610 puntos, mientras que en el cuarto grupo el instituto Marc Ferrer logró el pase también con 610, en un ajustadísimo desenlace en el que superó por solo diez puntos al Algarb.

Con esos antecedentes, la final se presentaba muy abierta, especialmente por la solvencia mostrada por Can Bonet en la fase clasificatoria y por la igualdad que había protagonizado el grupo del Marc Ferrer. Sin embargo, en la resolución definitiva fue Sa Blanca Dona quien se mostró más regular y efectivo, hasta acabar en lo más alto de la clasificación y adjudicarse el triunfo de esta edición.

El Eivissàpiens se ha consolidado con los años como una de las citas escolares más reconocibles del calendario educativo pitiuso. Más de 10.000 estudiantes han pasado ya por el concurso a lo largo de sus distintas ediciones, en una propuesta que combina competición, aprendizaje y divulgación del patrimonio insular. El premio simbólico para el centro vencedor es la conocida olibassa, la lechuza vestida de payesa que representa la sabiduría pitiusa y que el instituto ganador custodiará durante un año.