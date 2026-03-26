Cómo aparcar y llegar bien al Sant Pepe Rock de Sant Josep desde otros puntos de Ibiza

Sant Josep acogerá este sábado 28 de marzo, a partir de las cuatro de la tarde, una nueva edición del Sant Pepe Rock 2026, un evento musical que contará con conciertos de Mägo de Oz y Sober, además de sesiones de djs tras las actuaciones para prolongar la jornada festiva.

Ante la previsión de una gran afluencia, desde la Policía Local de Sant Josep han querido hacer una serie de recomendaciones para que quienes tengan que desplazarse hasta Sant Josep desde otros puntos de Ibiza puedan hacerlo de la mejor forma posible. Con motivo del evento, se han establecido medidas de movilidad y seguridad.

La principal recomendación es el uso del transporte público. La línea 8 estará operativa hasta las 2.20 horas de la madrugada, hora, ésta, a la que está previsto el último paso por el núcleo urbano. También se habilitará una parada de taxi muy próxima al recinto del concierto.

Para quienes acudan en vehículo propio, la Policía pide estacionar correctamente, utilizar los aparcamientos habilitados y respetar la señalización. Además, la avenida Diputat Josep Ribas tendrá sentido único en dirección a Ibiza y se permitirá el estacionamiento en línea en el margen izquierdo, debidamente señalizado, lo que permitirá aumentar las plazas durante esa tarde/noche.

En materia de seguridad vial, la organización insiste en la conducción responsable y recuerda que, si se consume alcohol, no se debe conducir. Como alternativas, se proponen el autobús público, el taxi o contar con una persona conductora responsable que no beba alcohol. Asimismo, las personas que tengan dudas sobre su estado etílico podrán acudir al retén para solicitar una prueba indiciaria de alcohol y ver si están en condiciones de coger el coche o no.

El evento contará también con medidas de accesibilidad, con zonas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y un espacio habilitado para disfrutar del concierto. Desde la organización se anima a disfrutar del festival “con responsabilidad” para que “la única nota alta sea la música”.