Alfonso Rojo, presidente de Pimeef Ibiza, advierte: "Si los transportistas tienen que aumentar los precios, las empresas tendremos que aumentar los nuestros"

"El transporte es algo que en las islas nos afecta a todos", mantiene Alfonso Rojo, presidente de la Petita i Mitjana Empresa de Eivissa i Formentera (Pimeef), tras las declaraciones de su compañero y presidente de la asociación de Transporte, José Raya, sobre las "insuficientes" medidas para paliar la subida de precio de los carburantes propuesta por el Gobierno de España el pasado viernes. "Todos nos alineamos con sus peticiones [de los transportistas], nos sentimos parte de ello, porque somos sus clientes y somos los que vamos a notar esas subidas", explica Rojo, dada la ligazón que hay entre los transportistas con el resto de la sociedad.

Además de las declaraciones de Raya, Rojo también se suscribe a las declaraciones que hizo José Antonio Roselló, presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB): "Se están tomando medidas para la sociedad, pero es verdad que no se están valorando lo suficiente las necesidades de la empresa", comparte Rojo. "Como bien explica Roselló, no es lo mismo quitar el IVA a un producto concreto, el consumidor va a pagar menos por ello, que el hecho de que las empresas tengamos un IVA repercutido", ya que, sostiene el presidente de la Pimeef: "El consumidor final sí que va a notar la rebaja, pero las empresas, no".

Las "insuficientes" medidas para el transporte

"Que no dé migajas y pretenda que le aplauda", sostiene Rojo sobre las medidas que ha adoptado el Gobierno para los transportistas. "Asumo al 100% las peticiones de nuestros compañeros del transporte, que son los más perjudicados y cuyas subidas van a acabar repercutiendo a todos como ciudadanos de las Pitiusas y de Baleares". Sobre si cree que el transporte se podría lanzar a la huelga, explica que ese hecho "sería muy preocupante": "Nuestros compañeros de transporte suelen ser empresas medianas, no grandes, además de autónomos. Cuando paramos, tenemos pérdidas, que nadie se piense que se para por capricho, nos va a costar dinero y el Estado no va a pagar esos días que se está parado, evidentemente". Con el inicio de la temporada a la vuelta de la esquina, reafirma: "No es lo mejor, esperemos que no tenga que ocurrir".

"Hay que adoptar ayudas directas, como bien pide José Raya, en este caso a cada vehículo, puesto que quien más se ha visto perjudicado es el transporte profesional", considera Rojo. "Las empresas estamos muy molestas porque hemos venido asumiendo esta subida desde el minuto uno", y añade, "entendemos que se debería de tomar alguna medida de carácter retroactivo". A su vez, denuncia a las grandes compañías: "No puede ser que hayamos estado 20 días totalmente indefensos ante las fauces de las grandes compañías petroleras que han hecho lo que han querido con el aumento del combustible. Ahí es donde se debería de haber puesto el foco". "Nadie es indiferente a esto y todo el mundo es consciente de lo que está pasando, pero hasta que no te tocan el bolsillo, no te das cuenta", explica el presidente de la Pimeef: "Si nuestros compañeros del transporte tienen que aumentar los precios, nosotros vamos a tener que aumentar los nuestros".

"Pediría más empatía a los ministerios"

Rojo también muestra su "malestar" con las declaraciones de "dirigentes ministeriales" que "ponen el foco en las empresas". "Nos van a vigilar para que no aumentemos los precios", resume Rojo, disconforme con dichas declaraciones: "Las pymes no somos las que hemos aumentado los precios desde el minuto uno, sino que hemos asumido esos aumentos y no lo hemos podido transmitir al producto final. Pediría más empatía a los dirigentes ministeriales que lanzan mensajes diciendo que 'van a estar muy atentos a que las empresas no subamos los precios'. Que vaya a la cabeza de todo [a las grandes empresas], que es donde debería de ir y que deje de criminalizar a las empresas que estamos recibiendo estos golpes y ni siquiera sabemos cómo vamos a poder asumirlos", lamenta.

Además, "las ayudas centrales que lleguen se tienen que fiscalizar y justificar muy bien en qué se usan", comenta Rojo, con relación a que "las ayudas van condicionadas a que no se despida a trabajadores", pero mantiene: "Estamos en un momento de crisis, no sabemos qué va a pasar".

Los remanentes del Consell

Rojo explica que desde la Pimeef "piden empatía a todas las administraciones", en relación con poder hacer uso de los remanentes con lo que cuenta el Consell de Ibiza para poder hacer frente a esta crisis: "Si el Gobierno no nos puede ayudar o no tiene las competencias o hay mucha lentitud en los trámites, vamos a pedir ayuda a las administraciones locales". En este sentido, añade que "si el Gobierno central no contempla nuestro derecho insular, en este caso, tiene que ser nuestra administración la que se arremangue y le explique a Madrid nuestras necesidades".

El próximo lunes asegura que habrá una mesa de diálogo en Ibiza, de patronales y sindicatos junto a la administración para "analizar todas estas medidas más detenidamente". Adelante que una de las cosas que pondrán sobre la mesa desde la Pimeef es "el auxilio a la administración local, que no se dé la espalda a las empresas". Matiza que cuando habla de empresa se refiere a "la pequeña y mediana empresa, que nunca toma una decisión por sí sola, sino teniendo en cuenta a sus trabajadores: si suben los precios, afecta a todo el mundo". "Los tiempos de crisis son malos para el consumo, no se hacen tantas actividades, ni inversiones, ni mejoras, la economía de las familias se relaja y eso es malo para las empresas", añade en este ámbito.