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Abandono en el parque infantil de Sant Rafel

Abandono en el parque infantil de Sant Rafel | VERÓNICA CARMONA

Abandono en el parque infantil de Sant Rafel | VERÓNICA CARMONA

Redacción Ibiza

Vallas rotas y otras muestras de dejadez reflejan el deterioro del parque infantil de Sant Rafel, un espacio que debería ofrecer un entorno seguro y adecuado para el juego de los niños, pero que hoy transmite una evidente sensación de abandono y falta de mantenimiento.

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