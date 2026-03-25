Los trabajadores de las ambulancias de Ibiza amenazan con ir a la huelga si no mejora la gestión del servicio

Los representantes del comité de empresa de Gsaib, entidad responsable del transporte sanitario urgente y no urgente del Servicio de Salud en Ibiza y Formentera, han anunciado la posibilidad de iniciar movilizaciones si la dirección general no adopta “avances importantes” en los próximos días ante la situación que denuncian en la gestión del servicio.

La decisión se abordó este martes en una asamblea extraordinaria celebrada junto a trabajadores de Gsaib para analizar la situación actual del servicio y valorar posibles medidas ante lo que los representantes sindicales califican de “gestión ineficaz” por parte de la administración sanitaria.

Durante la reunión, los representantes de los trabajadores trasladaron a la plantilla diversas problemáticas que, según señalaron, se vienen produciendo desde la llegada de Gsaib a la gestión del servicio. Entre ellas, citaron presuntas irregularidades en las contrataciones, incumplimientos de la normativa laboral, deficiencias en materia de prevención de riesgos y un clima laboral “marcado por la tensión, el malestar y la existencia de posibles prácticas de favoritismo y represalias, movilidades encubiertas etc.”.

Según expusieron, se trata de problemas e irregularidades que “no se producen de forma puntual sino sistemática” y que, a su juicio, reflejan “la dejadez y abandono” que sufren tanto los trabajadores como los usuarios del servicio de ambulancias por parte de las instituciones.

Acusaciones al director general

El comité recordó además, según indicó, el “repetido incumplimiento” del compromiso adquirido por el director general del Ib-Salut, Javier Ureña, para implantar el complemento de “difícil cobertura” para los técnicos emergencias sanitarias del servicio urgente y, “a fin de evitar un agravio comparativo” con los profesionales del servicio programado, un complemento equivalente para estos últimos.

Los representantes de los trabajadores señalaron también que el personal de la actual plantilla subrogada del servicio programado ya ha sido clasificado como técnicos en emergencias sanitarias. Recordaron que, para poder conducir las ambulancias de este servicio, la empresa tuvo que asumir el coste del permiso de conducción tipo C para parte de la plantilla.

A juicio del comité, esta circunstancia, junto con la necesidad de contratar a 20 trabajadores en cada convocatoria, evidencia que la falta de cobertura “está más que justificada”. Por ello, sostienen que no debería excluirse a este personal, ya que cuenta tanto con la titulación requerida como con el resto de requisitos necesarios para formar parte del plus de difícil cobertura. Asimismo, denunciaron que los trabajadores eventuales del servicio programado, pese a disponer de la titulación correspondiente, están siendo contratados en categorías inferiores a la que, según afirman, les corresponde.

Sueldos atrasados

Desde el comité también se trasladó la preocupación por cuestiones económicas. En este sentido, los representantes sindicales señalaron la existencia de cantidades adeudadas a trabajadores que, según afirmaron, en algunos casos superan los 5.000 euros y están pendientes desde 2020. Añadieron que, según fuentes de Gsaib, esos pagos no pueden ejecutarse al tener que salvar diferentes trabas para poder abonarlos. Esta situación contrasta, según indicaron, con “la celeridad” para adoptar recientes decisiones retributivas en cargos directivos de la empresa Gsaib y del Servicio de Salud.

Ante este escenario, los representantes sindicales acordaron que, si no se producen avances importantes por parte de la dirección general del Servicio de Salud en los próximos días, se iniciará un calendario de movilizaciones. Entre las medidas contempladas, no descartan concentraciones, manifestaciones e incluso la convocatoria de una huelga, especialmente en un contexto próximo al inicio de la temporada alta.

Los representantes de los trabajadores advierten además de que el actual nivel de desgaste y crispación está derivando, según sostienen, en “un aumento insostenible de la carga psicológica”, ya de por sí elevada e inherente al servicio, que sufren los trabajadores. Por último, insisten en que la solución al conflicto pasa por la apertura de una vía de diálogo “efectiva, distinta a la actual”, que permita abordar las demandas del colectivo y restablecer un clima laboral adecuado “con soluciones reales y no simples promesas”.