Juanjo Ferrer, senador por Ibiza y Formentera: “El turismo de lujo colapsará nuestros recursos mientras los trabajadores malvivirán en caravanas y chabolas”

El senador de Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, ha presentado junto a su compañero de La Gomera, Fabián Chinea, un plan de choque para hacer frente a la crisis de vivienda que sufren Baleares y Canarias, con seis medidas dirigidas a garantizar el acceso a la vivienda, eliminar trabas urbanísticas, aumentar el parque público y priorizar a la población residente.

La propuesta plantea la puesta en marcha de un programa extraordinario de promoción de vivienda pública y asequible, con el objetivo de reducir el déficit estimado en unos 44.000 inmuebles en Canarias y 30.000 en Baleares. También incluye medidas para priorizar el acceso a la vivienda de la población residente, impulsando cambios en el marco de la Unión Europea cuando sea necesario, agilizar los procedimientos urbanísticos para construir pisos protegidos, movilizar viviendas vacías o infrautilizadas mediante incentivos fiscales y reforzar la coordinación entre todas las administraciones públicas.

Ferrer intervino este martes en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado, donde explicó que acababa de leer en la prensa “un artículo que resume muy bien la situación que sufriremos este verano en nuestras islas”. “El turismo de lujo, y más ahora que no podrá ir a la península arábiga por la guerra de Irán, colapsará todavía más nuestros recursos, mientras que los trabajadores y trabajadoras de la hostelería malvivirán, si vienen, en campamentos de caravanas y de chabolas”, afirmó.

Críticas a la propuesta del PP de construir residencias para temporeros

Ante la propuesta del PP de construir residencias para temporeros, el senador denunció que la derecha, “en lugar de mejorar las condiciones para que la ciudadanía residente tenga una vivienda digna y asequible todo el año, ahora utilizaremos nuestros impuestos en facilitar el alquiler de temporada. La pela es la pela”.

Además, calificó de “ocurrencias” las propuestas del PP en materia de vivienda y aseguró que se trata de “políticas que van dirigidas únicamente a beneficiar a los propietarios y a los promotores, frente a los inquilinos y los compradores; los constructores de vivienda de lujo, de segundas residencias y del alquiler turístico, se frotan las manos”.

Ferrer lamentó que el PP se opusiera a su propuesta en un contexto que, según señaló, es cada vez más dramático. “Si no priorizamos, como propone nuestra moción, a la gente residente, nuestro futuro económico, la gallina de los huevos de oro, dejará de poner y nos comeremos los mocos”, advirtió.

El senador insistió en que, aunque la solución a medio y largo plazo es la construcción de vivienda protegida, en este momento la única medida inminente sería “la limitación de precios al alquiler, o la priorización de las personas residentes a la hora de acceder a una vivienda en propiedad”, medidas a las que, según dijo, también se opone la derecha.

Por último, recordó que el programa 'Lloguer Segur', impulsado por el Govern balear del PP, “ha sido un fracaso total”, al haber sacado al mercado solo 3 viviendas en Ibiza y ninguna en Formentera. “Sé que estas palabras no harán cambiar de opinión al ejecutivo de la señora Prohens, y continuará dándose de cabeza contra una pared que el propio PP hace cada vez más gruesa y alta, mientras culpa a quien no tiene competencias por intereses electoralistas y partidistas”, concluyó.