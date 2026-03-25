Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida el carburanteGuardia Civil detenidoFondeos en sa PuntaFira Marinera
instagramlinkedin

El tiempo

Semana Santa en Ibiza: ¿Lloverá el Domingo de Ramos?

La Aemet informa a través de sus redes sociales de que, a partir de este miércoles 25, publicará a diario una predicción especial de hasta siete días con motivo de la Semana Santa

Domingo de Ramos en Ibiza.

Domingo de Ramos en Ibiza. / J.A. Riera

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

La previsión del tiempo en Ibiza y Formentera para el Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa, apunta a una jornada pasada por agua. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para el domingo 29 cielos variables y precipitaciones, con una probabilidad de lluvia del 65%.

De confirmarse este pronóstico, la jornada dominical estaría marcada por los chubascos y por un empeoramiento de las condiciones meteorológicas en una de las fechas más señaladas del calendario litúrgico. Para ese día se esperan temperaturas de entre 9 y 17 grados, además de viento del norte, que soplará con más intensidad que en las jornadas previas.

Antes de ese cambio de tiempo, el viernes 27 y el sábado 28 se presentan con intervalos nubosos y, en general, estabilidad. La probabilidad de lluvia será baja, entre el 20% y el 5%, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 16 de máxima, en un ambiente suave para esta época del año.

Noticias relacionadas y más

Lunes y Martes Santo

En principio, la próxima semana, el Lunes Santo y el Martes Santo, continuará con alternancia de nubes y claros y una baja probabilidad de precipitaciones, en torno al 20% o 25%. Además, la Aemet ha informado a través de sus redes sociales de que, a partir de este miércoles 25, publicará a diario una predicción especial de hasta siete días con motivo de la Semana Santa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Justicia corrige a un padre con dos viviendas en Ibiza, varios coches y 100.000 euros en el banco que solo quería pagar 260 euros de pensión a su hijo
  2. Detenido un agente de la Guardia Civil de Formentera por presunto delito de trato degradante
  3. El inquietante aviso a Iker Jiménez al investigar un crimen sin resolver en Ibiza: 'Es mejor no preguntar
  4. De Bangkok a Ibiza, con escala en la incertidumbre: regreso con ocho días de retraso a la isla
  5. Un propietario de una barca fondeada en sa Punta en Ibiza: 'Ayer pusieron una pegatina en todas las barcas diciendo que en 48 horas había que retirarlas
  6. Encuentra casas de campo en Ibiza por debajo del millón de euros: cinco opciones destacadas
  7. Un usuario del embarcadero de sa Punta en Ibiza: 'Lo que está ocurriendo es de extrema gravedad
  8. Los conciertos en Ibiza que no te puedes perder esta temporada

Semana Santa en Ibiza: ¿Lloverá el Domingo de Ramos?

Semana Santa en Ibiza: ¿Lloverá el Domingo de Ramos?

El PSOE denuncia que el Consell de Ibiza superó en 6 millones el techo de gasto en 2025

El PSOE denuncia que el Consell de Ibiza superó en 6 millones el techo de gasto en 2025

Restos de embarcaciones y mobiliario en mal estado: el PSOE alerta sobre el estado de las playas de Ibiza

Restos de embarcaciones y mobiliario en mal estado: el PSOE alerta sobre el estado de las playas de Ibiza

El documental ‘Memoria del puerto’ recupera la huella de Ibiza como enclave literario

El documental ‘Memoria del puerto’ recupera la huella de Ibiza como enclave literario

Endesa blinda la red eléctrica de Ibiza y Formentera para salvar aves protegidas

Endesa blinda la red eléctrica de Ibiza y Formentera para salvar aves protegidas

Ibiza refuerza la limpieza con nueva maquinaria, 29 operarios más y un contrato que alcanza los 13,5 millones

Ibiza refuerza la limpieza con nueva maquinaria, 29 operarios más y un contrato que alcanza los 13,5 millones

El Teatro Pereyra Ibiza convierte el flamenco en sobremesa escénica con ‘La cena de los flamencos’

Santa Eulària destina 100.000 euros en ayudas para estudiantes que se desplacen fuera de Ibiza

Santa Eulària destina 100.000 euros en ayudas para estudiantes que se desplacen fuera de Ibiza
Tracking Pixel Contents