Semana Santa en Ibiza: ¿Lloverá el Domingo de Ramos?

La previsión del tiempo en Ibiza y Formentera para el Domingo de Ramos, que marca el inicio de la Semana Santa, apunta a una jornada pasada por agua. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para el domingo 29 cielos variables y precipitaciones, con una probabilidad de lluvia del 65%.

De confirmarse este pronóstico, la jornada dominical estaría marcada por los chubascos y por un empeoramiento de las condiciones meteorológicas en una de las fechas más señaladas del calendario litúrgico. Para ese día se esperan temperaturas de entre 9 y 17 grados, además de viento del norte, que soplará con más intensidad que en las jornadas previas.

Antes de ese cambio de tiempo, el viernes 27 y el sábado 28 se presentan con intervalos nubosos y, en general, estabilidad. La probabilidad de lluvia será baja, entre el 20% y el 5%, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 16 de máxima, en un ambiente suave para esta época del año.

Lunes y Martes Santo

En principio, la próxima semana, el Lunes Santo y el Martes Santo, continuará con alternancia de nubes y claros y una baja probabilidad de precipitaciones, en torno al 20% o 25%. Además, la Aemet ha informado a través de sus redes sociales de que, a partir de este miércoles 25, publicará a diario una predicción especial de hasta siete días con motivo de la Semana Santa.