Santa Eulària destina 100.000 euros en ayudas para estudiantes que se desplacen fuera de Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas por insularidad dotada con 100.000 euros para familias con estudiantes que deban desplazarse fuera de Ibiza para continuar su formación durante el curso 2025/2026.

Estas ayudas están dirigidas a estudiantes que cursen estudios reglados, como grados y másteres universitarios, ciclos formativos de grado medio y superior, así como enseñanzas de artes plásticas, diseño y enseñanzas artísticas superiores, especialmente en los casos en los que no exista oferta formativa en la isla o no se haya obtenido plaza.

La convocatoria cuenta, por segundo año consecutivo, con una dotación económica de 100.000 euros y establece una ayuda máxima de hasta 3.000 euros por solicitud, en función de los criterios de valoración. Además, se concederán tres ayudas de excelencia académica: una de 1.000 euros para el mejor expediente en estudios universitarios o enseñanzas artísticas superiores, otra de 750 euros para el segundo mejor expediente en estos mismos estudios y una tercera de 750 euros para el mejor expediente en ciclos formativos de grado superior o enseñanzas de artes plásticas y diseño.

Más de 200 solicitudes

En la última edición, el Ayuntamiento recibió un total de 214 solicitudes, de las que concedió 154 ayudas. Según la información facilitada por el Consistorio, estas cifras reflejan la demanda de este tipo de apoyo entre las familias del municipio.

Entre los requisitos principales, los solicitantes deberán estar matriculados en el curso 2025/2026 en un porcentaje significativo de créditos según el tipo de estudios, así como haber superado un mínimo de créditos en el curso anterior. Según el Ayuntamiento, estos criterios buscan garantizar el aprovechamiento académico y el compromiso con la formación.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en el BOIB. El Ayuntamiento recomienda realizar el trámite a través de la sede electrónica municipal, accesible mediante sistema Cl@ve, con el objetivo de agilizar el proceso.