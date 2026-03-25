El PSOE denuncia que Sant Josep desmantela la escuela de adultos de Cala de Bou para ampliar el centro de salud

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sant Josep ha denunciado la intención del gobierno del PP de desalojar el Centre d’Educació de Persones Adultes (CEPA) de Cala de Bou, una decisión que considera un “ataque directo” a los derechos de las personas más vulnerables del municipio y que, según advierte, dejaría sin alternativa a más de 250 usuarios del centro.La formación socialista ha asegurado que el CEPA de Cala de Bou presta servicio cada año a más de 250 personas y ha subrayado que no se trata “simplemente de una escuela”, sino de “una puerta abierta” para mujeres e inmigrantes que no tuvieron la oportunidad de estudiar en su momento, así como para personas que buscan una segunda oportunidad para integrarse, encontrar trabajo y construir un futuro digno.

“No es solo una escuela. Es una segunda oportunidad para más de 250 personas que quieren formarse, encontrar trabajo y construir un futuro mejor”, ha afirmado la portavoz del Grupo Socialista, Pilar Ribas. Según detalla el PSOE, la escuela de adultos de Cala de Bou ofrece enseñanzas iniciales y alfabetización, preparación para el Graduado en Educación Secundaria, acceso a la universidad para mayores de 25 años, idiomas —Español para Extranjeros, Catalán e Inglés—, formación en informática y aula digital, así como el Punt d’Autoaprenentatge de Català, adaptado a todos los niveles durante todo el año.

El Grupo Socialista también ha destacado que el centro cuenta con una parada de autobús justo delante, lo que lo convierte en un espacio accesible para personas sin vehículo propio, muchas de las cuales, según señala, son precisamente las que más necesitan estos servicios.

Encontrar otro espacio para las clases del CEPA Cala de Bou

El argumento que, según el PSOE, esgrime el gobierno del PP para justificar este desalojo es la necesidad de ampliar el centro médico de Cala de Bou. La formación señala que nadie discute que la sanidad sea una prioridad, pero considera que una necesidad no puede cubrirse generando otra mayor. En este sentido, reprocha al Ayuntamiento que, si necesita ese espacio, tiene la obligación de encontrar otro, algo que, según denuncia, no ha hecho.

Los socialistas aseguran que no existe ningún espacio municipal alternativo sobre la mesa, ni propuesta, ni plan de traslado, ni solución para las 250 personas que quedarían sin centro. El Grupo Socialista recuerda además que, aunque el CEPA depende de la administración autonómica y no directamente del Ayuntamiento, eso no exime al gobierno local de su responsabilidad. En este sentido, señala que durante años el Ayuntamiento de Sant Josep ha colaborado activamente para garantizar que la ciudadanía, “y en especial las personas en situación de mayor vulnerabilidad”, tuviera acceso a la educación, a la integración y al mundo laboral. Para la formación, romper ahora con este compromiso, dejando al CEPA sin sede y sin alternativa, supone “una traición a este legado y a las personas que confían en las instituciones”.

El PSOE de Sant Josep califica esta decisión de “irresponsable, injusta y socialmente regresiva” y sostiene que el gobierno del PP demuestra una vez más que sus prioridades no incluyen a las personas que más apoyo necesitan. “Desalojar el CEPA sin ninguna alternativa no es una medida de gestión: es un retroceso en derechos, en cohesión social y en integración. Es abandonar a las personas cuando más nos necesitan”, señala.

Ante esta situación, el Grupo Socialista exige la retirada inmediata de cualquier propuesta de desalojo del CEPA sin una alternativa real y concreta garantizada previamente; la identificación y habilitación urgente de un espacio municipal alternativo adecuado para garantizar la continuidad del centro en las mismas condiciones; una explicación pública de las gestiones realizadas con el Govern balear para encontrar una solución de traslado; la apertura de un proceso de diálogo con las personas afectadas, el profesorado, las entidades sociales y la administración autonómica, y un compromiso firme del Ayuntamiento de continuar colaborando con el Govern balear para mantener los servicios de educación de adultos en el municipio.

El Grupo Socialista ha advertido además de que no permitirá que el PP convierta Sant Josep en un municipio “donde los más vulnerables sean los primeros en perder sus derechos” y ha reiterado que seguirá defendiendo una educación accesible, inclusiva y digna para todos.