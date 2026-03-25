Este día repartirán cubos y bolsas compostables para la basura orgánica en Siesta y Santa Gertrudis

El Ayuntamiento de Santa Eulària continúa con la implantación progresiva de la recogida selectiva de la fracción orgánica domiciliaria y ha anunciado dos nuevos puntos informativos para el reparto de cubos aireados de 10 litros y rollos de bolsas compostables. El próximo 25 de mayo habrá atención en Siesta, en la calle Margalides 20, frente al Bar Silverio, y en Santa Gertrudis, en la plaza de la iglesia, ambos en horario de 9 a 19.30 horas, según la información difundida por el Consistorio en sus redes sociales.

La puesta en marcha de este servicio comenzó en marzo y se está desarrollando de forma escalonada en todo el municipio. Los primeros contenedores marrones se han instalado en s’Aigua Blanca, Pou des Lleó y Cala Boix, y posteriormente el sistema irá llegando a pequeños núcleos urbanos y al resto de parroquias hasta completar su extensión por todo el término municipal.

Camiones específicos

Para asumir esta nueva fracción de residuos, el Consistorio ha dispuesto dos camiones específicos y prevé la instalación de 291 contenedores en la vía pública. Con ello, el 99% de los puntos de aportación en superficie del municipio contará con las cinco fracciones de recogida selectiva, mientras que la implantación en las zonas céntricas con contenedores soterrados se dejará para una fase posterior.

Monica Madrid, Regidora de Medio Ambiente de Santa Eularia y Carmen Ferrer, Alcaldesa de Santa Eulària en el stand de información esta semana. / Valeria Videgain

La medida irá acompañada de una campaña informativa y de sensibilización ciudadana, con reparto de 19.300 cubos aireados de 10 litros y 15.000 rollos de bolsas compostables para facilitar la separación de residuos en los hogares. Además, en una fase final está previsto implantar un sistema voluntario de identificación de la fracción orgánica que permitirá premiar con bonificaciones en la tasa a quienes reciclen de forma más eficiente.