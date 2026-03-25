Alberto del Pino Rivera, nuevo delegado de los puertos de Ibiza y Formentera

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha nombrado a Alberto del Pino Rivera como nuevo delegado en los puertos de Ibiza y Formentera tras superar el proceso de concurso público convocado para cubrir este puesto, según ha acordado su Consejo de Administración. Ambos puertos estaban sin delegado desde hace nueve meses, desde que en junio de 2025 Ignacio Revilla dejara el cargo.

Con esta designación, la APB incorpora a la gestión de dos de las infraestructuras portuarias clave de las Pitiusas a un ingeniero con más de 25 años de experiencia en el sector portuario y en proyectos de infraestructuras marítimas tanto a nivel nacional como internacional.

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada, Del Pino cuenta además con un máster en Ingeniería y Gestión Portuaria por la Universidad Politécnica de Cataluña y un máster en Prevención de Riesgos Laborales por la Universidad Politécnica de Madrid. A lo largo de su trayectoria profesional ha acumulado experiencia en proyectos de obra marítima en distintos ámbitos.

Inició su carrera como director técnico en la empresa Puyat S.A., donde se encargó de la dirección técnica de proyectos para Acusur (Aguas de la Cuenca del Sur). Posteriormente, asumió responsabilidades en la gestión portuaria como director del Puerto Deportivo de Estepona y como director técnico de los puertos de Marina del Este y Puerto de la Duquesa, pertenecientes al grupo Marinas del Mediterráneo.

Entre 2010 y 2025 formó parte del grupo internacional Van Oord, donde participó en diversos proyectos portuarios y de regeneración costera en el sur de Europa, adquiriendo experiencia en planificación y ejecución de infraestructuras marítimas. Desde noviembre de 2025 ejerce como jefe de grupo de obras marítimas en Adiante Infraestructuras.

Del Pino participa también en foros técnicos y grupos de trabajo internacionales del ámbito marítimo-portuario, entre ellos el grupo hispanoportugués Aspectos Positivos del Dragado de la Asociación Técnica de Puertos y Costas (Atypc), y forma parte de la Comisión Ambiental de la Central Dredging Association (CEDA), entidad centrada en el intercambio de conocimiento sobre dragados y obras marítimas.

La APB señala que, con este nombramiento, "continúa reforzando la gestión, la planificación y el desarrollo sostenible de los puertos de Ibiza y la Savina", dos infraestructuras que considera estratégicas para la conectividad, la economía y la actividad marítima de las Pitiusas.