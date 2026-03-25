Restos de embarcaciones y mobiliario en mal estado: el PSOE alerta sobre el estado de las playas de Ibiza

El PSOE de la ciudad de Ibiza ha denunciado la falta de previsión del alcalde, Rafael Triguero, y del concejal de Movilidad, Fondos y Proyectos Europeos, Playas y Turismo, Rubén Sousa, en el mantenimiento de las playas del municipio pocos días antes del inicio de la temporada turística. Los socialistas consideran en un comunicado que es "inaceptable" el abandono y la falta de mantenimiento de estos espacios durante todo el año y, especialmente, en este momento.

Según la formación, en las playas de la ciudad se pueden observar a simple vista restos de embarcaciones y redes depositadas en la orilla, sistemas dunares mal protegidos y mobiliario en mal estado. El PSOE considera "inaceptable" que el concejal de Playas, Rubén Sousa, no haya puesto en marcha todavía un plan para la mejora y la limpieza de las playas de la ciudad.

La concejala socialista Clara Rosselló señala que "las tres playas urbanas del municipio de Ibiza deberían estar en perfecto estado durante todo el año" y añade: "Son espacios por los que los residentes podemos pasear y que podemos disfrutar en cualquier estación. El mantenimiento no se puede llevar a cabo solo de cara a los turistas, pero si así fuera, a una semana y media de Semana Santa, cuando llegan los primeros visitantes de la temporada, el estado de las playas deja mucho que desear, no son ni los espacios que merecen las personas residentes ni los que esperan encontrarse nuestros visitantes. El equipo de gobierno debería dejar de hacer listas de tareas pendientes y ponerse a trabajar de una vez".

Otra imagen que muestra la dejadez en el estado de las playas. / PSOE

"Imagen de dejadez"

El PSOE asegura que la falta de mantenimiento y la "nula eficiencia" del gobierno de Triguero y Sousa ponen en peligro la imagen y la economía de la ciudad y afectan también a la calidad de vida de los residentes. La formación añade que la situación es "especialmente grave" en momentos clave para la imagen de la ciudad, cuando empieza a recibir a visitantes que esperan encontrar un entorno cuidado, accesible y acorde con el prestigio de la ciudad", ya que lo que encontrarán será "una imagen de dejadez".

Los socialistas afirman, además, que no se trata solo de una cuestión estética, sino también de seguridad, sostenibilidad y respeto hacia residentes y turistas. En este sentido, sostienen que la inacción del gobierno de Triguero demuestra "una evidente falta de interés, planificación y compromiso" con uno de los principales ejes económicos de la ciudad.

El PSOE exige que el concejal de Playas, Rubén Sousa, "se ponga a trabajar" y que las medidas y actuaciones se planifiquen y adapten a todo el año. La formación añade que la ciudadanía no puede seguir soportando improvisaciones ni el abandono de los servicios y espacios de la ciudad, y menos aún en el caso de las playas del municipio, que considera una carta de presentación que debería ser una prioridad y no una asignatura pendiente año tras año.