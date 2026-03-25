El PSOE denuncia que el Consell de Ibiza superó en 6 millones el techo de gasto en 2025

El Grupo Popular ha defendido la gestión económica del Consell de Ibiza frente a las críticas del PSOE, que ha denunciado que la institución superó en seis millones de uros el techo de gasto de 2025. El Consell, de hecho, saca pecho de la ejecución presupuestaria alcanzado el año pasado, con 180 millones de euros ejecutados. El conseller de Hacienda, Salvador Losa, asegura que esa cifra “demuestra una manera de gobernar centrada en que las inversiones lleguen a la ciudadanía”.

Losa ha respondido a las críticas socialistas sobre el plan económico-financiero y ha señalado que este documento es, “consecuencia directa de una alta ejecución presupuestaria”. “Estamos hablando de haber superado la regla de gasto en 6 millones de euros en un contexto de superávit, deuda cero y cumplimiento de los plazos de pago”, ha defendido. En este sentido, el conseller ha comparado la gestión actual con la etapa anterior y ha afirmado: “Este Consell ejecuta en un año más que el PSOE en toda una legislatura”.

Según ha expuesto, esta ejecución se traduce en inversiones como el circuito de motocross, la residencia de la Guardia Civil, la rotonda de los cazadores y los 3 millones de euros en ayudas a la vivienda que, según ha indicado, “los socialistas presupuestaban pero no se materializaban”.

Losa también ha agradecido el trabajo de los técnicos y funcionarios del Consell y ha destacado que “son quienes hacen posible que estas inversiones se ejecuten y lleguen a los ciudadanos”. Además, ha recalcado que la institución trabaja con el objetivo de dar respuesta a las necesidades reales de la isla, pese a las limitaciones de personal.

Por otra parte, ha criticado que el PSOE cuestione una situación que, según ha señalado, deriva de ejecutar el presupuesto mientras el Gobierno central no ha flexibilizado la regla de gasto. En este sentido, ha afirmado que la ley estatal de estabilidad presupuestaria “responde a un contexto de hace más de una década y hoy limita a administraciones saneadas que quieren invertir sus recursos en la ciudadanía”.

Finalmente, el conseller ha insistido en que la situación económica del Consell es “sólida”, con 67 millones de euros de remanentes, sin deuda y con un nivel de ejecución que ha calificado de récord, y ha asegurado que el plan presentado es “una herramienta para ajustar una desviación puntual, no un problema estructural”.

Cifras y denuncias por parte del PSOE

Las declaraciones de Losa llegan después de que eeste jueves el PSOE cargara contra la gestión económica del equipo de gobierno de Vicent Marí en el Consell Insular de Ibiza tras denunciar que la institución incumplió en 2025 la regla de gasto en 6.074.949,72 euros. Según los socialistas, este desfase obliga ahora a aprobar un plan económico-financiero que deberá remitirse al Ministerio de Hacienda para su supervisión.

La portavoz del Grupo Socialista en el Consell, Elena López Bonet, acompañada por el conseller Víctor Torres, asegura que el gasto ejecutado por la institución el pasado año ascendió a 131.636.634,86 euros, frente a un límite legal de 125.561.685,14 euros. López Bonet sostiene que el plan que el equipo de gobierno llevará al pleno de este viernes no responde a una decisión voluntaria, sino a una imposición legal derivada del incumplimiento. “No lo han hecho porque quieran, sino porque la ley les obliga”, afirma.

La dirigente socialista critica además que el conseller de Hacienda, Salvador Losa, haya presentado este documento como una medida positiva del gobierno insular. A juicio del PSOE, se trata en realidad de la consecuencia de una gestión “irresponsable” de los recursos públicos y de haber agotado el margen de gasto permitido por la normativa.

En su comparecencia, López Bonet acusó al ejecutivo de Vicent Marí de haber priorizado “la propaganda” y el “autobombo” en la recta final de la legislatura, con anuncios, inauguraciones y modificaciones presupuestarias sucesivas que, según dijo, acabaron disparando el gasto por encima del máximo legal.

La portavoz socialista añadió que los servicios de Intervención del Consell ya habían advertido en sus informes del riesgo de vulnerar las reglas fiscales. Según defendió, esos avisos constaban en los expedientes de la institución, pero el equipo de gobierno siguió adelante con nuevas modificaciones presupuestarias.

El PSOE considera que este plan económico-financiero es la prueba del fracaso de la gestión de Vicent Marí al frente del Consell de Ibiza y sostiene que la actual etapa de gobierno deja una institución “más alejada de los problemas reales de la ciudadanía”.