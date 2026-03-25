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Pep Ribas presenta su libro 'Retro!' en el Club Diario de Ibiza

La obra recorre la evolución de la música moderna en las Pitiüses desde los años 50 hasta 2020

Pep Ribas presenta su libro 'Retro!' en el Club Diario de Ibiza

Pep Ribas presenta su libro 'Retro!' en el Club Diario de Ibiza

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Pep Ribas presenta su libro 'Retro!' en el Club Diario de Ibiza / J.A. Riera

Redacción Ibiza

Ibiza

El Club Diario de Ibiza acoge este miércoles la presentación de 'Retro! Memoria de la música moderna en Ibiza y Formentera (1950-2020)', el libro del periodista Pep Ribas, Hereva, en un acto en el que también participan la editora Neus Escandell y el periodista Xescu Prats.

Imágenes del libro 'Retro!', de Pep Ribas 'Hereva'

Imágenes del libro 'Retro!', de Pep Ribas 'Hereva'

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Imágenes del libro 'Retro!', de Pep Ribas 'Hereva' / 'Retro!' - Pep Ribas (Balàfia Postals)

La obra recorre la evolución de la música moderna en las Pitiüses desde los años 50 hasta 2020, con especial protagonismo de la música en directo, y reúne entrevistas, recuerdos y material de hemeroteca sobre grupos, locales y escenarios emblemáticos de Eivissa y Formentera.

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La presentación ha llenado el auditorio del Club Diario de Ibiza, con la presencia de muchos de los músicos que aparecen en el libro, que reúne entrevistas, recuerdos y material de hemeroteca, e incluye referencias a grupos como Els Trons, Es Amics o Los Diana, además de espacios históricos y episodios ligados al desarrollo musical y cultural de las islas.

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