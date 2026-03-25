Paralizan las obras de reforma de un chiringuito en un parque natural de Ibiza por carecer de licencia urbanística

Las obras de reforma de un chiringuito de Ibiza han sido precintadas tras una inspección que detectó que estaba acometiendo obras integrales de remodelación sin contar con la licencia correspondiente.

Concretamente, se trata de Chiringay, un local situado a pie de playa en es Cavallet, en el municipio de Sant Josep. El martes, a las doce del mediodía, comenzó la inspección a raíz del aviso recibido en la central de Emergencias, según ha podido saber este diario.

En el lugar se presentaron agentes de Medio Ambiente del Govern, del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y de disciplina urbanística del Consell insular. Tras la inspección, se instruyeron actas de denuncia de las obras integrales de remodelación, tierra y estructura principal de los inmuebles, que incluyen restaurante y baños.

Por el momento, el proceso está en fase de diligencias previas y aún se desconocen las sanciones que se podrían imponer a la propiedad del local de restauración. Al ubicarse en suelo rústico protegido (está en pleno Parque Natural de ses Salines), el Consell es la administración a la que le corresponde actuar ante una infracción urbanística, mientras que el Seprona deberá delimitar si existen infracciones en materia de ordenación del territorio.

Precedente similar en 2021

No es la primera vez que las autoridades tienen que intervenir por un asunto similar en la misma playa. En abril de 2021, el Consell ordenó la paralización de las obras de reforma de otro chiringuito situado en es Cavallet, en esta ocasión uno situado junto al aparcamiento, ya que carecía de las correspondientes autorizaciones de la demarcación de Costas y del Ayuntamiento de Sant Josep.

Aquella actuación también se llevó a cabo conjuntamente con agentes de Medio Ambiente del Govern balear. En aquella ocasión, los promotores de las obras alegaron a los agentes que habían solicitado el correspondiente permiso a Costas. Sin embargo, los inspectores no hallaron obras de ampliación del establecimiento de playa, sino sustitución de pilares y cambios en la cubierta (pérgolas).

La zona del Parque Natural de Ses Salines de Ibiza, y prácticamente todo su suelo, corresponde a un Área Natural de Especial Interés (ANEI), lo que representa el grado máximo de conservación para suelos rústicos.