Paco Osuna festeja cinco años en Hï Ibiza con un opening especial: "una celebración del aquí y ahora"

Paco Osuna inaugurará su quinta temporada en Hï Ibiza el domingo 17 de mayo con un takeover especial de 'Now Here', su concepto artístico, que tomará el control del club con programación en el Theatre, la Club Room y el Wild Corner.

Según informaThe Night League, la cita abrirá la temporada con "un viaje sonoro centrado en la conexión, el presente y la energía de la pista" y servirá para celebrar cinco años de evolución de la propuesta de Osuna en Hï Ibiza. La programación anunciada para el 'Theatre' incluye a Archie Hamilton, Enzo Siragusa, Iglesias, Melanie Ribbe, Paco Osuna y Rsquared. La 'Club Room' contará con Andres Campo y otros artistas "por anunciar", mientras que el 'Wild Corner' estará a cargo de Pandora, con DJ Oliver y más.

La organización señala que, tras consolidarse como una de las residencias "más respetadas" de la isla, Osuna plantea ahora un takeover con el que busca celebrar su trayectoria en Hï Ibiza y "entender la música como un lenguaje universal y la pista de baile como un espacio real de conexión".

La nota recuerda que la llegada de Paco Osuna a Ibiza a finales de los años 90 supuso "un antes y un después" en su trayectoria vital y artística, y sitúa en esa experiencia el origen de la visión actual de 'Now Here', definida como "una invitación a vivir el presente desde la conciencia, la inclusión y la emoción compartida". También la describe como "un instante irrepetible donde sonido, luz y energía colectiva convergen".

Instalada en Hï Ibiza desde 2022, 'Now Here' ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma con alcance internacional, con proyección desde la isla hacia Europa y América. Cada cita, añade la compañía, "se construye en vivo, desde la intuición y la energía del momento, sin fórmulas repetidas ni automatismos", con la prioridad puesta en "la conexión directa con la pista" y en dejar que "la música marque el camino".

En el Theatre, Paco Osuna presentará un cartel alineado con el ADN de Now Here y reúne a artistas que comparten su enfoque de construir el set en tiempo real "desde el groove y la conexión". Archie Hamilton, al que la organización define como una figura clave del house underground británico, aportará "su característico groove refinado y elegancia sonora". Enzo Siragusa, señalado como uno de los nombres "más influyentes" del circuito europeo, llevará "su inconfundible sonido minimal y su conexión orgánica con la pista". Iglesias, presentado como "talento emergente en constante proyección", sumará "una energía fresca y dinámica", mientras que Melanie Ribbe desplegará "su distintivo enfoque entre el house y el techno con una sensibilidad melódica muy personal". Completará el cartel Rsquared, con "una perspectiva contemporánea" y sesiones "versátiles y llenas de ritmo".

En la Club Room actuará Andres Campo, al que la organización sitúa entre los djs y productores "más queridos" de España. En esa sala, desplegará "su techno más contundente y directo", acompañado de invitados especiales aún por anunciar.

El Wild Corner acogerá a Pandora, definida en la nota como una de las fiestas con "ADN ibicenco" más apreciadas por el público. Con dj Oliver al frente, la sesión combinará clásicos del house, "espíritu balear" y "una selección imprevisible" para mantener la pista en movimiento, junto a invitados sorpresa todavía por anunciar.

La temporada continuará durante el verano con el regreso de 'Paco Osuna Presents Now Here' a los martes de la 'Club Room', del 2 de junio al 6 de octubre. La organización enmarca esa programación en el quinto aniversario de la propuesta en Hï Ibiza y señala que se desarrollará durante toda la temporada con el objetivo de consolidar la visión de Osuna y expandir su universo creativo "semana a semana", en lo que define como "una celebración continuada de su evolución artística en la isla".

La organización define 'Now Here' como "una celebración imparable del momento presente, del aquí y ahora, de la energía compartida en la pista y del poder colectivo del baile".

Las entradas y las mesas VIP ya están disponibles en hiibiza.com.