El oeste de Ibiza, "punto crítico" de meteotsunami

Un estudio de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y del Instituto Español de Oceanografía (IEO) destaca Ciutadella (Menorca) y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) como "puntos críticos" de meteotsunamis o rissagues, e incluye además como "puntos calientes" L'Estartit (Girona), el Port de Sóller, Porto Cristo y Portocolom (Mallorca) y Sant Antoni (Ibiza). Ciutadella y Vilanova son los lugares con los eventos registrados de mayor magnitud y la mayor contribución a eventos extremos del nivel del mar, según este estudio realizado con datos recogidos durante 17 años de observaciones de alta resolución en 27 estaciones costeras de las Islas Baleares y de la costa nororiental de la Península Ibérica, ha informado la UIB en una nota.

El estudio identifica los puertos más vulnerables al indicar nuevos puntos calientes de rissagues en el Mediterráneo occidental donde los meteotsunamis deben considerarse un "riesgo importante" y además concluye que se producen a menudo de forma simultánea en diferentes lugares. Una rissaga, término menorquín también conocido como meteotsunami en el ámbito científico, es una oscilación repentina del nivel del mar, similar a un tsunami, pero que en vez de generarse por terremotos lo son por perturbaciones atmosféricas que dan lugar a cambios bruscos en las mareas.

Estos cambios generan olas largas, distintas a las que provoca el viento, de kilómetros de longitud y períodos —el tiempo que pasa entre dos subidas sucesivas— de entre unos minutos y un par de horas. Estas olas mueven toda la columna de agua, no sólo la capa más superficial como las que origina el viento, lo que hace que la energía que ejercen sea muy elevada, indica la nota de la UIB.

Aunque su respuesta inicial en mar abierta es pequeña, varios mecanismos de amplificación —como la resonancia en la plataforma continental de poca profundidad o en el interior de los puertos— pueden convertirlos en olas de más de un metro, capaces de provocar inundaciones y daños a infraestructuras portuarias. El estudio demuestra que el impacto de las rissagues es muy desigual y que depende, en gran medida, de la forma y profundidad de los puertos.

"Puntos calientes" de este fenómeno en las islas

Ciutadella, ya conocida como uno de los "puntos calientes" de este fenómeno a nivel mundial, es el lugar donde ocurren con mayor frecuencia y amplitud, pero comparte protagonismo con otras localidades hasta ahora poco estudiadas: Vilanova i la Geltrú (Barcelona); Portocolom, Port de Sóller y Porto Cristo (Mallorca) y Sant Antoni (Ibiza). En todas estas estaciones, se han registrado meteotsunamis de más de 90 centímetros y suelen ser puertos cerrados de tamaño mediano que amplifican la señal del nivel del mar.

La investigación también revela que muchas rissagues no actúan de forma aislada: hasta el 88% de los episodios detectados en L'Estartit (Girona) coinciden en el tiempo con oscilaciones significativas en otros puertos de la región. Esta simultaneidad responde a un mismo patrón meteorológico, habitual en primavera y verano, que genera ondas atmosféricas capaces de afectar a gran parte del Mediterráneo occidental. Sin embargo, en algunos lugares —como la bahía de Alcúdia— también se registran meteotsunamis en invierno, que se asocian a situaciones de mal tiempo como frentes fríos o tormentas profundas.

Los datos proceden de una red excepcionalmente densa de 27 mareógrafos, y una de las grandes novedades del estudio es que, por primera vez, dispone de series de nivel del mar con resolución de un minuto en todo Baleares y la costa este peninsular, algo imprescindible para detectar y caracterizar estos fenómenos. Este conjunto incluye a los 10 mareógrafos de Puertos del Estado, activos desde 2006; los 6 sensores del Sistema de Observación Costero de las Islas Baleares (Socib) operativos desde 2011, y el mareógrafo de PortsIB en Ciutadella, instalado en 2014.

Se añade también la red Venom, formada por 9 sensores de bajo coste desarrollados por la UIB y el IEO‑CSIC y desplegados a partir de 2020, y además se completa con la valiosa serie de Josep Pascual, un meteorólogo amateur que recoge datos en L'Estartit (Girona) desde 1969 y que, desde 2006, registra también a resolución de un minuto.

En conjunto, este corpus ha permitido caracterizar por primera vez el fenómeno a nivel regional y estudiar con detalle la variabilidad espacial y temporal de las rissagues en el Mediterráneo occidental. Este trabajo pionero pone de manifiesto la importancia de continuar ampliando las redes de observación de alta frecuencia para entender mejor un fenómeno que, aunque es habitualmente de buen tiempo, puede tener un impacto notable en la seguridad costera.