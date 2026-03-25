Muere un trabajador autónomo en Ibiza al caer mientras talaba un árbol

Un hombre de 43 años murió este martes en Ibiza mientras trabajaba en la urbanización de Can Furnet, en el municipio de Santa Eulària. El fallecido, de nacionalidad rumana, realizaba tareas de poda de árboles cuando por causas que se desconocen perdió la estabilidad y cayó al vacío. La conselleria de Trabajo del Govern balar ha confirmado a Diario de Ibiza que se trataba de un trabajador autónomo

Según informan desde el Ayuntamiento de Santa Eulària, el hecho se produjo por la mañana, sin embargo, desde la Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil afirman que el suceso ocurrió a primera hora de la tarde, sobre las 16.15 horas.

Las versiones sobre la altura desde la que cayó el hombre también difieren: mientras la Guardia Civil asegura que el hombre se precipitó "desde una altura de 12 metros, aproximadamente", el Ayuntamiento de Santa Eulària señala que el trabajador se precipitó desde unos 20 metros.

La información brindada por Guardia Civil agrega que el trabajador se golpeó "fuertemente en la cabeza con un contenedor" antes de caer al suelo, lo que le produjo la muerte en el acto.

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Local de Santa Eulària y ahora la investigación para determinar las circunstancias del hecho está en manos de la Guardia Civil.

Por su parte, el Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) no ha respondido a la consulta de este diario sobre la actuación de los servicios de emergencia, que algunos testigos presenciales aseguran que acudieron al lugar de la caída.