Llama la atención
La gran rebaja en un multazo que había impuesto el Consell de Formentera por alquiler turístico irregular, que ha pasado de 530.000 a 82.000 euros tras admitir la administración parte de las alegaciones de la empresa explotadora. La rebaja se produce al unificar dos expedientes distintos y tomar como referencia solo las tres unidades que había ocupadas en el momento de la inspección.
Que al final se haya decidido que las principales procesiones de la Semana Santa de Ibiza, y en especial la del Santo Entierro, no cambien de recorrido, algo que parecía cantado hace solo unos días. La marcha religiosa mantendrá su itinerario de siempre por Dalt Vila pese a las obras, aunque no se permitirá la presencia de público en todo el tramo de sa Carrossa, desde arriba hasta la plaza de Vila.
El gran despliegue que tuvo que hacerse en la mañana del lunes para retirar un camión que había caído hace un mes en un terraplén de la zona de Cala Llonga. La complejidad de la operación obligó a interrumpir el tráfico durante cinco horas y la intervención de tres empresas especializadas, además de efectivos de seguridad vial y agentes de la Guardia Civil.
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