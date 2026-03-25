José Raya, presidente de la asociación de transportistas de Ibiza, sobre las medidas contra la subida del precio del carburante: "Las valoramos muy muy muy negativamente"

"Nosotros las valoramos muy muy muy negativamente", afirma José Raya, presidente de la asociación de transportistas de Ibiza, sobre las medidas propuestas por el Gobierno de España para paliar la subida del precio de los carburantes debido a la guerra en Oriente Medio. "Lo primero de todo es porque han dejado fuera al gasoil profesional que es donde estamos todos los transportistas y, al dejar fuera al profesional de las ayudas directas, afirman que no vamos a recibir ninguna ayuda de los veintitantos días estos que el gasoil ha estado disparado", lamenta Raya, que, por otro lado, denuncia: "Nos han quitado el descuento que teníamos del céntimo sanitario, es decir, de los 20 céntimos que nos va a descontar el gobierno, antes ya teníamos cinco o 4,9 y ahora nos van a quedar 15 o 15,1". De esta forma explica que solo van a tener 15 céntimos de bonificación.

"De esto nos enteramos el sábado para el domingo, cuando se publicaron", continúa Raya: "El sábado tuvimos una reunión con la federación y se pudo analizar lo publicado del viernes al sábado y nos dimos cuenta de esto después".

Cuáles son los problemas

"Los clientes están que no te puedes ni imaginar con que les cueste más el transporte, nadie quiere entender que si el gasoil cuesta más, que es una parte importantísima en una empresa, el transporte tiene que costar más, como es lógico", pone sobre la mesa Raya: "En Baleares, además, no solo tenemos el incremento del combustible por carretera, sino con el transporte marítimo: a nosotros nos afecta doblemente".

"Si tú eres transportista y no estás acogido al régimen de gasoil profesional, tienes una subvención de 1.800 euros, pero los que estamos, que somos el 90% de las empresas, no nos lo dan y nos hacen el descuento de 15 céntimos por litro", describe el transportista: "Cuando sepamos los kilómetros que hemos hecho y lo que hemos gastado de gasoil y cuando hayamos comparado con los kilómetros de otro mes y lo que nos costaba... estamos asustados ya antes de empezar. Porque la facturación va a ser algo más, algo más por la subida que estamos aplicando desde el día 16, pero este mes, y como esto no se solucione, no sé cómo vamos a quedar, sinceramente", explica Raya.

"Se benefician muy pocos: el que está fuera del transporte, fuera del gasoil profesional", mantiene el presidente de la asociación, que ejemplifica: "Es como si tú tienes la tarjeta de la BP por el descuento que te hacen y resulta que el descuento, si tienes la tarjeta, no te lo hacen y solo se lo hacen al que no la tiene. Pues a nosotros nos ha pasado igual, todos los que somos profesionales en el sector nos hemos quedado fuera de las ayudas directas y solo le dan ayuda directa al que no es", sigue.

"A todo el mundo que tenga vehículo le costará menos el combustible y decirlo está muy bien, pero la realidad es que si a nosotros nos ha subido [el gasoil] 50 céntimos desde el día 27 o 28 de febrero hasta hoy, con las medidas nos beneficiamos de 15 céntimos", y añade: "Los otros 30 céntimos, los tiene que pagar el transportista cobrando lo mismo. Los márgenes son ridículos cuando ya estamos trabajando con unos márgenes muy bajos y unos problemas muy grandes".

Aviso de posibles parones

"Tienen que rectificar si no quieren un inminente paro o movilizaciones, porque en Palma y en la Península ya se está hablando y eso es lo siguiente que viene, prácticamente seguro", manifiesta Raya: "Ya se planteaba la semana pasada, se esperó a que el viernes aprobaran la línea de ayudas y cuando el sábado se publicó esto... la gente se está tirando de los pelos".

"El transporte vale tanto, o lo tomas o lo dejas, no se puede cobrar menos", comenta sobre las quejas de los clientes que les llegan: "Estamos discutiendo con los clientes todos los días, con clientes con los que llevamos trabajando 20 años, que están muy cabreados". El problema para los clientes llega cuando el precio que propone el transportista "repercute en el precio de los materiales de construcción o lo que sea que traigamos, que ya no les entra dentro del presupuesto", entiende Raya, pero asevera: "Tú ponte en mi lugar, si tienes un camión y hay una guerra, te han subido los gastos del camión, ¿qué culpa tengo yo de que haya una guerra? Tendrás que aplicar el porcentaje que tengas que aplicar, lo que no puede ser es que se quiera que los gastos los asumamos los transportistas, los más débiles en la cadena de suministro".

Las medidas que reclaman

"Lo primero que pedíamos era una ayuda directa de 1.500 euros por camión. Eso era lo que nosotros habíamos solicitado y pensábamos que nos lo aprobarían para los días entre el 1 y el 20 de marzo", explica Raya: "Seguro que hay camiones que consumen mucho más combustible que 1.500 euros, pero hubiéramos amortiguado el golpe de esos días". Además, mantiene que "se pidieron 25 céntimos por litro, más el gasoil profesional, que son 30 céntimos por litro y hubiéramos amortiguado el golpe de la subida de marzo". "Se pidieron 30 céntimos y se han conseguido 15, la mitad, y encima no hemos tenido la ayuda directa con la que ya contábamos para amortiguar el golpe".

"Nos hemos quedado con la boca abierta, sinceramente, y la gente está cabreadísima", sostiene sobre su sector: "Tuve un par de reuniones de este tema y están que arden". No es algo que afecte solamente a Ibiza, sino a toda España, comenta: "Todo esto va a la fruta, a la carne, al ladrillo, a absolutamente todo, porque todo se tiene que traer", finaliza.