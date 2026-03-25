José Antonio Roselló (CAEB): "Las medidas del Gobierno afectan más positivamente al ciudadano que a las empresas"

"Hemos tenido estos días reuniones con el Govern y con la delegación del Gobierno para tratar el paquete de medidas que ha planteado el Gobierno de España este viernes pasado", comenta José Antonio Roselló, economista y vicepresidente de Ibiza de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares. "Esto es un primer paquete de medidas, el Gobierno está aplicando una vía 'gradualista' para establecer estas medidas dependiendo del curso y la duración de la guerra en Oriente Medio", sostiene. Según Roselló "hay otras medidas, pero estas son las más vistosas y más de corto plazo".

"Lo que se dejó denotar en la reunión de este lunes con la delegación del Gobierno es que las medidas son bien recibidas", resume Roselló, que matiza: "Pero sí se puso de manifiesto que, en estos momentos, las medidas afectan más positivamente al ciudadano que a las empresas". En este sentido, sostiene que "el sector de transporte es un sector clave. Hay una difusión clara e inmediata hacia el resto de la sociedad, no solo hacia las empresas, sino hacia el resto de la sociedad, por el tema de la tasa de inflación y del coste de la vida: apoyar directamente al bolsillo de los ciudadanos, se hace indirectamente a través de esta vía fiscal".

¿Qué pasa entonces con las empresas? Roselló añade que a las empresas, sobre todo las de transporte, "una rebaja del IVA les es, relativamente, inocuo, porque como hay un sistema de devolución del IVA...", asegura. En este sentido, continúa: "Por un lado, hay IVA repercutido y por el otro IVA soportado y, al final, tanto da que sea 21% o 10%. El IVA no es un coste de producción, en general, para las empresas, sino que es un impuesto sobre el valor añadido y, como su propio nombre indica, acaba repercutiendo directamente al consumidor final". A lo que sí que favorece, para la empresa, es "con respecto a la tesorería, porque a veces el IVA es tan grande que hay que pedir apoyo financiero extraordinario al banco para poderlo pagar, provisionalmente".

"Otra medida importante es la reducción de 0,20 euros por litro de gasóleo, que aplica a los beneficiarios del gasóleo profesional", explica Roselló. "Aplica a los que están en el transporte por carretera, pero solo a los que hay dentro del régimen de gasóleo profesional, que no es un tipo diferente de derivado del petróleo, sino un sistema fiscal", aclara el vicepresidente del CAEB. "Dependerá del mercado internacional de petróleo que esta medida se quede corta o no", asevera, a su vez, puesto que "si sigue evolucionando tan mal, la medida se quedará corta". "Los que sufren directamente el impacto de la subida del precio de los carburantes son los que se acogen al régimen del gasóleo profesional, como el taxi, la agricultura, la distribución comercial y, en estos sectores, es donde se busca que puedan pagar menos, para que no acabe afectando al ciudadano todos estos costes", considera.

Comparativa con la guerra en Ucrania

"Las medidas que hubo entonces [cuando la guerra en Ucrania] fueron un follón, porque en apenas dos días, las gasolineras tuvieron que establecer un sistema informático y de facturación que hiciese posible el descuento de 20 céntimos, además que tenían que adelantar ellas el dinero, que se comía el margen comercial con el que contaban", lamenta Roselló, cuando la medida aplicaba a todo ciudadano, no solo a los que les aplica el régimen del gasóleo profesional. Por tanto, "la situación ha mejorado bastante para las gasolineras, porque no tienen el mismo problema de gestión que tuvieron".

"Si el conflicto dura más tiempo, iremos a peor. Incluso si acabase hoy la guerra, tenemos problema para tiempo, porque la infraestructura de las refinerías está muy dañada. Entonces, se tardará en volver a la normalidad: seguirá habiendo episodios de escasez", finaliza Roselló.