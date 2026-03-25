Sant Josep apuesta por las tradiciones: así será la Semana Santa 2026 en sus cinco parroquias

"Esta presentación nos hace mucha ilusión porque somos un equipo de gobierno con principios y convicciones. Por eso creemos que es importante poner en valor nuestras tradiciones, quiénes somos y de dónde venimos". Así ha comenzado el discurso de Vicent Roig, alcalde de Sant Josep, durante la presentación de la Semana Santa del municipio, cuyo programa se ha dado a conocer este miércoles en la iglesia de Sant Jordi de ses Salines junto a los párrocos Jaiver Alonso, de Sant Jordi; Yasser Peña, de Sant Josep; y Sergio Alberto Pérez, de Sant Agustí, además de la concejala de Fiestas, Isabel Castellar.

El Ayuntamiento de Sant Josep, a través de la Concejalía de Fiestas y en colaboración con el Obispado de Ibiza, ha presentado así la programación de Semana Santa 2026, que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril en las cinco parroquias del municipio: Sant Jordi, Sant Francesc, Sant Josep, es Cubells y Sant Agustí. El calendario conjunto repite la fórmula estrenada el año pasado y vuelve a reunir en un mismo folleto todos los actos y horarios previstos para estas fechas.

Un municipio "grande" a través de sus tradiciones

Como también ha señalado el alcalde, este año el municipio tiene un objetivo claro: "ser un municipio de una virtud y poner en valor esas pequeñas cosas que nos hacen un gran pueblo". "Si bien no tenemos grandes procesiones o no tenemos grandes eventos, somos un pueblo grande y eso también hace que estas pequeñas cosas puedan darnos una idea de lo que podemos ser", ha añadido. En esta línea, Roig ha insistido en que la voluntad del Consistorio es que vecinos y visitantes puedan conocer y vivir las distintas realidades que conviven en Sant Agustí, es Cubells, Sant Josep, Sant Jordi y Sant Francesc.

Por su parte, el párroco de Sant Jordi, ha destacado que esta iniciativa "para la iglesia es una gran muestra de apoyo". El programa unifica, una vez más, lo que se hará en las cinco parroquias del municipio y refuerza la idea de una celebración compartida. En palabras de Roig, la experiencia iniciada en 2025 con este folleto conjunto ha permitido aglutinar actividades y horarios de las diferentes parroquias "para nuestra gente, para días tan importantes de recuerdo".

Poster y folleto del programa de Semana Santa 2026 en Sant Josep / Carolina Avilar

Un programa para recorrer las cinco parroquias

Castellar ha explicado que la idea es que cada comunidad pueda ver y participar en lo que está ocurriendo en la otra. "Que la gente de Sant Jordi pueda disfrutar un poco también y ver las cosas que pasan en San Agustí, en es Cubells, en San Francesc o Sant Josep, y así lo mismo con todos", ha apuntado. La concejala ha añadido que el objetivo es "empaparnos un poco de lo que es la cultura y lo que es la parte de la tradición que tenemos dentro de este municipio tan amplio como es Sant Josep".

La programación arrancará el 29 de marzo, Domingo de Ramos, con bendición de ramos y procesiones en las distintas parroquias, y concluirá el 5 de abril, Domingo de Pascua, con las misas del día y la tradición de las caramelles en Sant Jordi y Sant Francesc. Entre los actos destacados figura también el Domingo de Ramos en Sant Jordi, donde a las 18 horas tendrán lugar los pasos. Sobre este momento, Jaiver Alonso ha subrayado la importancia de "ver cómo los trajes típicos, cómo se va meditando sobre los diferentes momentos del viacrucis" y cómo, a través de la fe, se revive "ese momento tan importante que es la encarnación y la redención del género humano".

La procesión del Cristo del Cementerio, una de las novedades

Otra de las citas señaladas de esta edición será la misa de la Cena del Señor en Sant Josep, el jueves 2 de abril. Tras la celebración, se realizará una procesión con la imagen del Santísimo Cristo del Cementerio y el Ecce Homo por las calles del pueblo, a cargo de la Cofradía del Santísimo Cristo del Cementerio. "El jueves día 2 se celebra la Cena del Señor y en especial tendremos a las 20 horas la misa de la Cena del Señor y al finalizar tendremos la procesión", ha explicado Castellar.

Roig ha resaltado además el carácter singular de esta incorporación, al recordar que "el Santo Cristo del Cementerio nos ha visitado en otras ocasiones, pero en Sant Josep esta va a ser la primera vez". La procesión se suma así a los actos más destacados de una programación que busca reforzar el valor de las tradiciones locales y el vínculo entre parroquias.

El alcade de San José, Vicent Roig; la consejala de Fiestas, Isabel Castellar y los párrocos Jaiver de Sant Jordi, Llacer de Sant Josep y Sergio de Sant Agustí / J.A. Riera

Autobuses gratuitos

Otra de las novedades de este año será la puesta en marcha de un servicio de autobuses para facilitar la visita a las 'Casas Santas' durante el Viernes Santo, uno de los actos más singulares del programa. La propuesta está pensada tanto para personas mayores como para vecinos de las distintas parroquias que quieran recorrer el municipio y conocer cómo se vive la Semana Santa en cada una de ellas. "Hemos de vivir en unidad y en una participación en comunidad, como son las diferentes parroquias, las cinco parroquias en un solo municipio", ha resumido el alcalde.

Según figura en el programa, las salidas serán el Viernes Santo a las 10.30 horas y la duración de cada visita será de unos 20 minutos. Habrá un Bus 1 desde Sant Jordi, con salida en la parada de autobús del Sabadell, que recorrerá Sant Francesc, es Cubells, Sant Agustí, Sant Josep y regresará a Sant Jordi. El Bus 2 saldrá desde Sant Josep, en el párking de Cas Vildu, y pasará por Sant Jordi, Sant Francesc, es Cubells y Sant Agustí antes de volver a Sant Josep. Por último, el Bus 3 partirá desde Cala de Bou, en el párking del Suma, y recorrerá Sant Agustí, Sant Josep, Sant Jordi, Sant Francesc, es Cubells, Sant Agustí y Cala de Bou. El servicio será gratuito y las plazas estarán limitadas hasta completar aforo.

Calendario por parroquias

En Sant Francesc y Sant Jordi, el programa comenzará el 29 de marzo con bendición de ramos y misa a las 9.30 horas en Sant Francesc, mientras que en Sant Jordi habrá bendición de ramos, procesión y misa a las 11 horas, pasos a las 18 y misa a las 20 horas. Del 30 de marzo al 1 de abril solo habrá misa en Sant Jordi, a las 19 horas. El Jueves Santo, Sant Francesc acogerá la misa de la Cena del Señor a las 17 horas y la Hora Santa a las 18, mientras que en Sant Jordi serán a las 19.30 y 20.30 horas, respectivamente. El Viernes Santo habrá pasos a las 10 horas y celebración de la Pasión del Señor a las 17 en Sant Francesc, y a las 19 en Sant Jordi. El Sábado Santo la Vigilia Pascual será a las 20 en Sant Francesc y a las 22 en Sant Jordi. El Domingo de Pascua habrá misa a las 12 en Sant Francesc y, en Sant Jordi, a las 11 y también caramelles y misa a las 20 horas.

En Sant Josep y es Cubells, el Domingo de Ramos habrá bendición de ramos, procesión y misa a las 11 horas en Sant Josep y a las 19 en es Cubells. Del 30 de marzo al 1 de abril, Sant Josep acogerá confesiones a las 19 y misa a las 20 horas. El Jueves Santo habrá misa de la Cena del Señor a las 18 en es Cubells y a las 20 en Sant Josep, donde después tendrá lugar la procesión del Cristo del Cementerio y el Ecce Homo. El Viernes Santo habrá pasos a las 10.30 y celebración de la Pasión del Señor a las 16 en es Cubells y a las 17.30 en Sant Josep. El Sábado Santo la Vigilia Pascual será a las 19 en es Cubells y a las 21 en Sant Josep. El Domingo de Pascua habrá misa a las 12 en Sant Josep y a las 19 en es Cubells.

En Sant Agustí, el programa incluye el Domingo de Ramos con bendición de ramos, procesión y misa a las 10 horas, pasos a las 18 y misa a las 20. El Jueves Santo tendrá lugar la misa de la Cena del Señor a las 19 horas, con traslado y adoración del Santísimo en la Casa Santa. El Viernes Santo será la celebración de la Pasión del Señor a las 18, el Sábado Santo la Vigilia Pascual a las 20 y el Domingo de Pascua habrá misa a las 10 y a las 20 horas.

Desde el Ayuntamiento han animado a vecinos y visitantes a participar en los actos programados. Castellar ha invitado a "venir a compartir con nosotros" esta celebración y ha recordado que el programa completo puede consultarse también en la página web municipal y en las redes sociales del Consistorio. La intención, ha señalado, es que la Semana Santa pueda vivirse, recorrerse y compartirse "todos juntos" en el conjunto del municipio.