Ibiza refuerza la limpieza con nueva maquinaria, 29 operarios más y un contrato que alcanza los 13,5 millones

El Ayuntamiento de Ibiza ha presentado la nueva maquinaria incorporada al servicio de limpieza viaria dentro de los dos últimos modificados del contrato, una ampliación con la que el Consistorio agota ya el margen máximo permitido por la ley, fijado en el 20%. Con este último ajuste, el coste anual del contrato de limpieza se sitúa en 13,5 millones de euros.

Durante la presentación Jordi Grivé, concejal de Limpieza y Gestión Ambiental afirma que esta es la novena y última modificación del contrato y defendió que el objetivo de este refuerzo es mejorar la limpieza de la ciudad y responder con más medios a una mayor exigencia del servicio, especialmente en los meses de mayor presión turística.

Entre la nueva maquinaria presentada figuran siete máquinas hidrolimpiadoras, destinadas a labores de limpieza con agua a presión y agua caliente; un recolector de orgánica, vinculado al servicio puerta a puerta para comercios que el Ayuntamiento presentó la semana pasada; un recolector de vidrio pequeño, también para este sistema puerta a puerta; un recolector de vidrio de mayor tamaño; y una decapadora, destinada a la limpieza en profundidad de superficies con manchas incrustadas.

Desde el Ayuntamiento destacaron que la incorporación del recolector de orgánica permitirá aliviar la carga de los contenedores, mientras que el resto de maquinaria servirá para reforzar tanto la limpieza ordinaria como las actuaciones más intensivas en calles y aceras.

La ampliación del servicio no se limita a los vehículos y equipos. Según se explicó durante el acto, este refuerzo lleva aparejada también la incorporación de unos 29 operarios, además de una reorganización de los sectores de limpieza manual, que se han hecho más pequeños con el fin de mejorar la cobertura y la eficacia del servicio.

Jesús María Morán, jefe de servicio en Ibiza, ofreció una explicación más técnica sobre la nueva dotación y subrayó que la ampliación supone una apuesta clara por la limpieza diaria. “Hay un esfuerzo importante por parte del ayuntamiento en cuanto a equipos para limpieza diaria, además de los residuos”, señaló. También destacó que parte de la nueva maquinaria incorpora sistemas eléctricos, una medida que, además de mejorar el servicio, busca reducir el impacto ambiental. “Gran parte de la maquinaria tiene equipos eléctricos, con lo cual también ayudan al medio ambiente y empezamos a meter maquinaria eléctrica, que también es importante”, indicó.

Entre los equipos, Morán puso el foco en una fregadora-decapadora especial equipada con agua caliente, una máquina “muy sofisticada” y “muy compleja de manejar”, pensada para actuar en zonas de mucho tránsito ciudadano. Según explicó, este equipo ayudará a desincrustar suciedad en puntos especialmente castigados del centro de la ciudad y permitirá mantener las aceras en mejores condiciones.

Temporada alta

El responsable del servicio remarcó además que parte de este refuerzo está diseñado específicamente para la temporada alta, cuando aumenta la presión sobre la limpieza viaria. En este sentido, apuntó que los nuevos medios servirán para la eliminación de manchas, el apoyo a la recogida de papeleras y el mantenimiento general de las aceras en una época en la que se multiplica la presencia de residentes y turistas en la vía pública.

Durante la presentación, el Ayuntamiento insistió en su compromiso con una ciudad “limpia” añadiendo que con esta ampliación se ha llegado al máximo que permite la normativa vigente. El siguiente paso, señalaron, pasa por que todos estos medios estén plenamente operativos en la calle y den resultado sobre el terreno.

El Consistorio también aprovechó el acto para recordar que parte del agua empleada en estas tareas de limpieza es agua regenerada procedente de Colomina, un recurso que, según señalaron, antes se desaprovechaba y que ahora se reutiliza para la limpieza de las calles. Una estrategia más amplia de sostenibilidad urbana.