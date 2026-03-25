Ibiza impulsa un distintivo para hoteles que reduzcan su consumo de agua

El Ayuntamiento de Eivissa y la concesionaria Aqualia han presentado una nueva iniciativa para fomentar el uso responsable del agua entre los grandes consumidores del municipio, especialmente el sector hotelero. Bajo el nombre ‘Establiment eficient en l’ús d’aigua’, la acción se enmarca en la tercera edición de la campaña ‘Cuida cada gota, Eivissa ho nota’ y busca avanzar hacia un modelo más sostenible en la gestión de los recursos hídricos.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Gestión Ambiental, Jordi Grivé, junto al jefe de servicio de Aqualia, David Bernaus, ha dado a conocer el programa en el hotel Ses Figueres. En las próximas semanas se enviará un cuestionario a todos los hoteles del municipio para evaluar su grado de implantación de medidas de ahorro y eficiencia. Los establecimientos mejor valorados recibirán un distintivo que reconocerá su compromiso con la sostenibilidad.

Implicar al sector

La iniciativa promueve soluciones técnicas como aireadores, reductores de caudal, inodoros de doble descarga o sistemas de reutilización de aguas grises, así como mejoras operativas en mantenimiento, lavandería o riego inteligente. También incide en la sensibilización de clientes y trabajadores mediante campañas y buenas prácticas.

Grivé ha subrayado que el objetivo es implicar al sector turístico en la garantía de agua presente y futura. Además, ha recordado actuaciones municipales como la inspección de 276 kilómetros de red y la reparación de 169 averías para reducir pérdidas y mejorar la eficiencia.