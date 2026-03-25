Las fiestas de Sant Vicent incluirán desde jornadas deportivas y culturales hasta la tradicional repicada de campanas

Sant Vicent celebrará entre finales de marzo y mayo las Festes de Sant Vicent de 2026 con un programa que reunirá tradición, música, deporte y gastronomía. El Ayuntamiento de Sant Joan ha presentado una agenda dirigida a vecinos y visitantes con actividades repartidas a lo largo de varias semanas. La programación comenzará este sábado 28 de marzo con una jornada deportiva y cultural que incluirá el 'Compack Sporting' en el campo de fútbol, el inicio de los campeonatos de cartas y parchís en el Centre Social y la proyección cinematográfica de El Piano, rodada en gran parte en sa Cala en 1966.

El cronograma de actividades

Las actividades continuarán este domingo 29 de marzo con una nueva cita futbolística y el Trofeo de BTT de sa Cala, además de la celebración del Domingo de Ramos, con misa y pasos cantados, y una representación teatral a cargo del Grup de Teatre des Cubells. El sábado 4 de abril seguirá el programa con actividades y talleres infantiles en el puerto de sa Cala, así como con la tradicional repicada de campanas en la iglesia. Uno de los días centrales será el domingo 5 de abril, con la misa, la procesión y ball pagès con sa Colla de Labritja, la entrega de trofeos y un concierto de Los del Varadero, seguido de fiesta con DJ John Sax. La música volverá a tener protagonismo el martes 7 de abril con la III Volta de Músicules.

Después, el sábado 11 de abril se celebrarán una caminata popular, una torrada popular y un concierto musical. El sábado 18 de abril tendrá lugar la Festa dels Majors, con misa, ball pagès y comida en Can Miquel. La recta final de las fiestas incluirá también una ballada popular de ball pagès en es Pou des Baladre, prevista para el domingo 19 de abril; una jornada el sábado 25 de abril con una caminata organizada por el Ayuntamiento, una exposición de motos clásicas en el puerto de sa Cala y la Fira Gastronòmica des Peix; y, finalmente, el domingo 26 de abril, un taller de pan y cocas organizado por el Ayuntamiento. Dentro de la programación también destaca una nueva edición de Es Pintxos de sa Cala, una propuesta gastronómica que se celebrará en distintos establecimientos colaboradores.

Festes de San Vicent 2026 / Prensa Sant Joan

La iniciativa comenzará el viernes 10 de abril en Can Miguel y continuará el sábado 2 de mayo en SoreS Pizzeria Bar Restaurant, mientras que las fechas de participación de On the Beach y Vincenzo’s Pizzeria todavía están por confirmar. El programa se completará con otra actividad aún pendiente de fecha, la de verificaciones y pujada Aigües Blanques, que se anunciará próximamente. Con este programa, Sant Vicent de sa Cala presenta sus fiestas patronales como un espacio de encuentro para todas las edades, con actos religiosos, propuestas culturales, citas deportivas y actividades populares. El Ayuntamiento de Sant Joan subraya que la programación combina tradición y convivencia y refuerza la identidad del núcleo.