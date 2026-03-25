Estos son los cuatro institutos que se enfrentarán en la final de Eivissàpiens 2026 en Ibiza

Este miércoles se han jugado el paso a la final del Eivissàpiens 2026 los centros de Ibiza y Formentera que quedaban pendientes de participar en el conocido concurso de cultura pitiusa en el espacio cultural Can Ventosa.

En la tercera eliminatoria se enfrentaron los centros Mare de Déu de les Neus (Sant Jordi), Quartó de Portmany (Sant Antoni), Quartó del Rei (Santa Eulària) y Nuestra Señora de la Consolación (Ibiza). El primer puesto se lo quedaron los del centro jordier con 610 puntos, seguido del Quartó de Portmany con 450. Tras ellos, en tercera posición quedó el Quartó del Rei con 430 y, al final, la Consolació con 390 puntos.

La cuarta eliminatoria se la ha llevado el instituto Marc Ferrer de Formentera con 610 puntos, muy seguido del instituto Algarb con 600 puntos. "Cuando uno acertaba, el otro fallaba y viceversa, mientras que la última pregunta, que daba 50 puntos, la fallaron los dos", explica el organizador del concurso Juan Carlos Escandell. El tercer puesto fue para el instituto Sa Serra (550 puntos) y el último de esta eliminatoria para el Santa Maria con tan solo 270 puntos.

"Ha sido un poco sorpresa"

El último puesto de Nuestra Señora de la Consolació ha pillado "un poco por sorpresa", comentario justificado por la cantidad de ediciones que se ha llevado el premio el colegio en anteriores años, cuando esta vez ha quedado último en la eliminatoria.

En la final de este jueves, que se celebra a partir de las 10 de la mañana, se enfrentarán los centros Can Bonet, Mare de Déu de les Neus, Sa Blanca Dona y Marc Ferrer.