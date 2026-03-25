Arte
Gemma Gavaldà muestra la bioluminiscencia marina bajo luz ultravioleta en una exposición en Ibiza
La muestra de la artista catalana reúne en OD Talamanca creaciones sobre la bioluminiscencia marina que se transforman ante el espectador
La artista visual catalana Gemma Gavaldà inaugurará el próximo viernes 3 de abril, a las 19 horas, la exposición ‘Authentia — El mar en su profundidad’ en Ocean Drive Talamanca, en Ibiza. La muestra, de entrada libre, propone un recorrido por distintos paisajes marinos mediterráneos a través de una colección inspirada en la profundidad submarina, las vistas aéreas de calas y rocas de las Pitiüses y las playas donde la arena natural deja ver la intensidad del azul y el turquesa ibicencos.
Las obras las ha realizado con pigmentos minerales, materiales orgánicos y técnica mixta sobre lienzo artesanal, en una investigación plástica en la que la artista busca trasladar al espectador las múltiples capas de un mismo mar. Según destaca la presentación de la muestra, Gavaldà lleva más de treinta años observando y reinterpretando el Mediterráneo en sus trabajos, a través de la textura, la luz y el color.
Entre las piezas expuestas sobresalen dos creaciones centradas en la bioluminiscencia marina, que revelan una dimensión distinta bajo luz ultravioleta, transformándose por completo ante el público. Esta propuesta convierte la visita en una experiencia inmersiva que solo puede apreciarse en directo.
El escenario elegido para la exposición refuerza además el vínculo entre la obra y su inspiración. Ocean Drive Talamanca, con vistas directas al Mediterráneo, ofrece un marco especialmente conectado con la temática de la colección. La luz natural que entra en el espacio interactúa con los pigmentos de las piezas, modificando su apariencia a lo largo del día.
Nacida en Cataluña, Gemma Gavaldà mantiene una relación estrecha con Ibiza desde hace décadas y divide actualmente su vida entre la isla y Suiza. Su obra combina pigmentos minerales, materiales orgánicos y capas de resina para crear piezas que, según explica la artista, cambian con la luz, la estación y la mirada de quien las contempla. Su trabajo se sitúa entre la expresión plástica y el arte decorativo aplicado a espacios de arquitectura e interiorismo.
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