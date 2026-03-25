Erick Hervé encabeza el cartel musical del 'Sananfresh Block Party' en Sant Antoni

Sant Antoni acogerá este sábado 28 de marzo una nueva edición de 'Sananfresh Block Party', un evento dedicado a la cultura urbana que reunirá música en directo, skate, graffiti y actividades creativas abiertas al público en el skatepark de Can Coix, de 11 a 22 horas.

La cita, promovida a través de la concejalía de Juventud del Ayuntamiento, celebra su segunda edición y, según la información facilitada, "busca consolidarse como un punto de encuentro para artistas, jóvenes talentos y amantes de la escena urbana de la isla".

El cartel musical estará encabezado por Erick Hervé, presentado en la nota como "uno de los artistas más destacados del rap nacional actual". Junto a él actuarán Bastardo, David Sice, Laniña, Stain Regix y Jared Wane, además de las sesiones de DJ Magno y JFXNKA, en formato dj set, en una jornada centrada en el hip hop y los sonidos urbanos.

Taller gratuito de skate

El skate será otro de los ejes del evento. Durante la jornada se celebrará un taller gratuito de 13 a 14 horas, dirigido a personas que quieran iniciarse o mejorar sus habilidades sobre la tabla. Además, se organizarán campeonatos de skate en las categorías infantil masculina, infantil femenina y amateur, con premios en material para los finalistas. Estas actividades cuentan con la colaboración de la comunidad de skate local de EZK8 Shop.

El artista Hosh. / A.S.A.

El arte urbano tendrá también su espacio con la creación en directo de un mural colectivo de graffiti, en el que participarán los artistas Hosh, Sune, Mondobiq, Fossi, Rastros, Chine, Malandro y C·Ink, que mostrarán su proceso creativo durante el evento.

La programación se completará con un taller de customización dirigido a los más pequeños, de la mano de Nexes Art Educa y Holi Mona, en el que los asistentes podrán diseñar y personalizar su propia tote bag y vinilo hasta finalizar existencias.

Según la organización, 'Sananfresh Block Party Vol. 2' pretende acercar la cultura urbana al público y fomentar la participación, la creatividad y el talento local en un ambiente abierto y festivo en el municipio de Sant Antoni.