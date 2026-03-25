Endesa blinda la red eléctrica de Ibiza y Formentera para salvar aves protegidas

Endesa ha ejecutado en Ibiza y Formentera actuaciones de adaptación de la red eléctrica para reducir el riesgo de electrocución y colisión de aves, especialmente de aquellas especies protegidas o amenazadas que utilizan zonas próximas a tendidos eléctricos para posarse, desplazarse o nidificar. La intervención forma parte de un plan desarrollado en el conjunto de Baleares entre 2024 y 2025, en el que la compañía ha adaptado un total de 588 apoyos de líneas de distribución.

En el caso de las Pitiusas, la actuación se ha concretado en 19 apoyos en siete líneas de media tensión en Ibiza y en un apoyo en Formentera, correspondiente a la línea Migjorn-Pilar, situada en un entorno próximo a hábitats de nidificación. En Ibiza, los trabajos han tenido especial incidencia en las líneas Gaviotas, Benimussa, Alqueria, Danús y Vorera, señaladas como puntos sensibles por los técnicos ambientales.

La actuación se enmarca en una estrategia más amplia para adaptar infraestructuras eléctricas en zonas donde existe un mayor riesgo para la avifauna. En territorios insulares como Ibiza y Formentera, donde conviven espacios de alto valor ecológico, corredores de paso y áreas de cría, este tipo de medidas busca compatibilizar la conservación ambiental con el funcionamiento ordinario de la red de distribución.

El plan ejecutado por Endesa en Baleares se ha desarrollado en dos anualidades. Durante 2024 se adaptaron 312 apoyos, mientras que en 2025 se actuó sobre otros 276, hasta alcanzar los 588. Según la compañía, los trabajos se han priorizado en función de criterios técnicos y de conservación, con el objetivo de intervenir primero en aquellos puntos con mayor riesgo potencial para las aves.

Las medidas aplicadas han consistido principalmente en la sustitución de aisladores por otros de mayor longitud y en el recubrimiento de tramos de cableado con material aislante. Estas soluciones permiten reducir el peligro cuando las aves se posan sobre los apoyos o levantan el vuelo y entran en contacto con elementos conductores. Se trata de intervenciones habituales en programas de corrección de tendidos, dirigidas a minimizar uno de los impactos más frecuentes de las infraestructuras eléctricas sobre la fauna.

Otro de los aspectos que destaca la empresa es que las actuaciones se han llevado a cabo sin afectar al suministro eléctrico. Los trabajos los han sido realizado equipos especializados en trabajos en tensión, lo que ha permitido actuar sobre la red sin necesidad de interrumpir el servicio a los clientes, un elemento que la compañía subraya tanto desde el punto de vista técnico como de calidad del servicio.

En el conjunto de Baleares, Mallorca ha concentrado el mayor volumen de actuaciones, con 371 apoyos adaptados en 51 líneas de media tensión, mientras que Menorca ha sumado 197 apoyos en 24 líneas. Aunque el grueso de la actuación se ha desarrollado en esas dos islas, Endesa incluye a Ibiza y Formentera dentro de este plan por la relevancia ambiental de determinados tramos de red situados en áreas especialmente sensibles para la avifauna.

Reducción del riesgo para las aves

La compañía enmarca este programa en una línea de trabajo que mantiene desde hace más de 25 años para reducir el riesgo eléctrico sobre las aves y, al mismo tiempo, mejorar la fiabilidad de la red. Este esfuerzo se ha visto reforzado por la colaboración con el Govern balear y por las subvenciones vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU, que han permitido acelerar y ampliar las actuaciones previstas.

La visita institucional realizada este martes por el concejal balear de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y por el director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu Domínguez, junto a responsables de Endesa, ha servido para visualizar sobre el terreno una intervención que, aunque de escala más reducida en las Pitiusas que en Mallorca o Menorca, incide en infraestructuras consideradas estratégicas en zonas de valor ambiental.