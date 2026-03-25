Gastronomía
Cuinat, flaó y torrijas: así sabe la Semana Santa en las tiendas de Forn Can Bufí en Ibiza
La empresa familiar ya ofrece sus elaboraciones más típicas de estas fechas
Forn Can Bufí ya ofrece en sus diez tiendas de Ibiza sus productos especiales de Semana Santa, entre ellos cuinat, flaó, torrijas y buñuelos, elaboraciones que esta empresa familiar prepara en su obrador de Santa Gertrudis y que también pueden solicitarse por encargo.
La firma señala que con estas especialidades reivindica el legado de las recetas y los platos ibicencos y que mantiene las elaboraciones de siempre, transmitidas de generación en generación, con el objetivo de preservar "los sabores de casa" y la cultura propia de las islas.
Entre los productos disponibles destaca el cuinat, un plato de cuchara vinculado a la Cuaresma y a la Semana Santa en Ibiza. Esta receta tradicional se elabora a partir de distintas verduras que crecen durante la primavera en los campos de la isla y Forn Can Bufí la comercializa para llevar.
En el apartado dulce, la empresa ofrece flaó, el postre típico ibicenco elaborado con queso fresco y hierbabuena. Forn Can Bufí indica que es una de sus grandes especialidades y que se presenta en varios formatos, tanto para compartir como para consumo individual.
La oferta de Semana Santa incluye también torrijas, un dulce tradicional más extendido en la península y que, según la empresa, ha ganado protagonismo en los últimos años. Forn Can Bufí las elabora con pan, con un interior cremoso y con sabor a canela y azúcar.
Junto a estos productos, la firma mantiene también los buñuelos, presentes durante todo el año y habituales en las celebraciones de la isla. La empresa destaca su textura esponjosa y su sabor a anís como rasgos característicos de este dulce.
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