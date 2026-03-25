El Cor Encantades estrena en Ibiza 'Ceremony of Carols' de Britten

El Cor Encantades presentará este domingo 29 de marzo a las 20.30 horas, en el auditorio de Can Jeroni de Sant Josep, el estreno en Ibiza de 'Ceremony of Carols', de Benjamin Britten, dentro del ciclo Dies Musicals organizado por el Consell de Ibiza. El concierto contará con el acompañamiento al piano de Maria José Perete y con la dirección de Jordi Martí.

La formación, definida en la nota como "uno de los referentes de la música coral femenina de las Illes Balears", interpretará una obra que el mismo texto sitúa entre las piezas para voces femeninas más interpretadas del mundo y como un referente en la historia de la composición coral contemporánea.

'Ceremony of Carols' fue escrita por Britten en 1942 durante un viaje en transatlántico desde Estados Unidos a Inglaterra, cuando regresaba del exilio de la Segunda Guerra Mundial. La composición está basada en un recopilatorio de piezas medievales inglesas que el autor reinterpreta con una combinación de sonidos antiguos y modernos mediante el uso de armonía modal arcaica. Según la nota, la obra presenta una sonoridad muy colorista y alterna movimientos más meditativos con otros de gran fuerza y contundencia.

El texto añade que ha sido considerada una de las piezas clave de la música clásica del siglo XX y que los coros más emblemáticos de Europa la interpretan habitualmente en sus conciertos. Encantades estrenó la obra el pasado mes de febrero en Mallorca y ahora la presenta por primera vez completa en Ibiza, donde, según la información facilitada, nunca había sido interpretada íntegramente.

Trayectoria

El Cor Encantades nació en Ibiza en 2016 y, a través de un repertorio ecléctico y variado, interpreta piezas de distintas épocas y estilos con "una técnica y un nivel exigente y depurado", según recoge la nota. Desde 2021 trabaja bajo la dirección de Jordi Martí Company.

En octubre de 2021, la formación ganó el primer premio Alas para la música en la modalidad de Pop Jazz Modern, celebrado en la ciudad de Samara, en Rusia. Fuera de Ibiza, el coro ha actuado en el Festival Internacional d’Orgue de Mallorca, en el Cicle Música i Patrimoni de Pollença, en el certamen coral de Binissalem y en la iglesia de Sant Francesc d’Inca.