El Ayuntamiento de Ibiza retira más fondeos ilegales en el embarcadero de sa Punta

El Ayuntamiento de Ibiza ha continuado este miércoles con la retirada de fondeos ilegales en el embarcadero de sa Punta, en es Viver, una actuación que comenzó el martes y que ha reavivado la polémica en torno a la intervención municipal en este punto del litoral.

El Consistorio había anunciado a mediados de febrero su intención de intervenir en esta zona y abrió un periodo de cortesía para que los propietarios retiraran sus barcos antes de marzo, advirtiendo de que luego adoptaría medidas si persistían los incumplimientos. Entonces explicó que el balizamiento instalado en sa Punta tenía como objetivo "proteger el litoral, ordenar el uso del espacio marítimo y evitar fondeos y amarres no autorizados".

Residuos retirados de sa Punta por el Ayuntamiento de Ibiza / Ayuntamiento de Ibiza

Según la versión municipal, la recuperación de la zona pasa por cerrar lo que califica como un "puerto encubierto", donde cada verano se concentran numerosas embarcaciones. El Ayuntamiento sostiene que esta situación degrada el litoral y vulnera la normativa vigente, por lo que instaló boyas para delimitar el área y prohibir el amarre no autorizado.

Un usuario del embarcadero denuncia que "lo que está ocurriendo es de extrema gravedad"

La actuación del consistorio ha motivado la denuncia pública de uno de los usuarios habituales del embarcadero, Manuel Serrano Vila, que se ha dirigido a Diario de Ibiza para exponer lo que considera una situación "de extrema gravedad".

Según explica, el canal náutico existente en sa Punta, aparece "señalizado por el propio Ayuntamiento como 'Canal Nàutic - Entrada y salida de embarcaciones', con prohibición expresa de baño". Además, sostiene que el aviso de retirada pegado en su embarcación presenta "graves irregularidades", ya que "no identifica la embarcación afectada; no indica expediente administrativo; no establece con claridad el inicio del plazo y no contiene resolución ni autoridad firmante".

La pegatina que el Ayuntamiento colocó en las barcas fondeadas en sa Punta. / DI

Añade también que el contenido del adhesivo "corresponde a modelos propios de retirada de vehículos en vía pública, con referencias a normativa de tráfico, sin relación alguna con normativa marítima o de costas", algo que considera "totalmente improcedente".

Finalmente, Serrano Vila apunta que la zona es "un espacio integrado en el dominio público marítimo-terrestre", por lo que, según sostiene, la competencia correspondería al Estado, lo que "plantea dudas adicionales sobre la legalidad de las actuaciones".