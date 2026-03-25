La Autoridad Portuaria descarta Alcúdia y elige Palma como puerto de destino en abril de las basuras de Ibiza y Formentera

Después de cuatro meses estudiando la opción más idónea desde el punto de vista del impacto medioambiental, la Autoridad Portuaria de Baleares ha descartado el puerto de Alcúdia y elegido el de Palma como destino final de las basuras de Ibiza y Formentera que el próximo mes de abril, todavía en una fecha por determinar, activará el plan piloto para el traslado por primera vez de 30.000 toneladas de residuos hasta la planta de Son Reus, confirmaron ayer fuentes de la entidad portuaria.

Falta todavía por concretar el lugar de atraque de la embarcación que traslade los residuos hasta el puerto de Palma, lo que la entidad portuaria decidirá en cuanto el Consell de Ibiza le comunique la naviera y el buque con el que se realizará el traslado por mar. A partir de ahí, las basuras de Ibiza y Formentera se trasladarán por barco a Mallorca y por carretera a la planta de Son Reus, en la carretera de Sóller.

El pasado 16 de diciembre, el pleno del Parlament dio vía libre al traslado de las basuras con el voto a favor de PP y Vox, encajando la operación en el denominado decreto de aceleración de proyectos estratégicos, que le da sustento legal.

La operación responde al pacto entre el Govern y los consells de Ibiza y Mallorca, acordado ante la finalización de la vida útil del vertedero de Ca na Putxa de Ibiza. Pero antes de la puesta en marcha definitiva de esta iniciativa, se prevé realizar una prueba piloto el próximo mes de abril. A cambio de recibir y tratar los residuos que hasta ahora iban a Ca na Putxa, el Consell de Mallorca recibirá una ayuda de 50 millones de euros del Govern distribuidos temporalmente en diez anualidades y bajará la tasa de basuras un 10%.

El Consell de Mallorca dio la autorización el 12 de marzo para firmar un convenio con el Consell de Ibiza e informó de que Tirme, concesionario de la planta de son Reus, ya está habilitada administrativamente para tratar las basuras de las Pitiüses.

Por su parte, el Consell de Ibiza, que ha destinado 10 millones de euros al plan piloto, explicó que esta prueba tiene que servir para determinar en qué condiciones se debe hacer ese traslado de forma continuada y la cantidad de toneladas de residuos que se han de trasladar, manifestó su presidente Vicent Marí La operación irá acompañada de un plan de choque de reducción de residuos en Ibiza, en el que ya están trabajando todos los ayuntamientos de la isla.

La intención es que el denominado plan piloto, ese primer traslado de basurasdel próximo abril, sirva para descubrir cuál es la mejor manera realizar estos traslados y descubrir los problemas que probablemente irán surgiendo, ya que cada transporte consta de traslado terrestre en Ibiza, traslado marítimo a Mallorca, traslado terrestre en Son Reus y el retorno de esas plataformas a Ibiza.