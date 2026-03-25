La Asociación de Patrones de Barcos de Punta de Baix se desvincula del incidente ocurrido en el puerto encubierto de es Viver

La Asociación de Patrones de Barcos de Punta de Baix se ha desvinculado públicamente del incidente ocurrido recientemente en sa Punta, en Ibiza, durante la retirada de boyas y embarcaciones por parte del Ayuntamiento de Ibiza. Un propietario de una embarcación se encaró con los operarios que quitaban estos elementos en la jornada del martes en la también conocida como playa de es Viver. La Policía local de Ibiza se desplazó hasta el lugar para mediar, según informaron a este diario testigos presenciales.

En un comunicado remitido a este medio, la entidad asegura de forma "clara y contundente" que la persona implicada en los hechos publicados "no pertenece" a la asociación. Asimismo, subraya que se trata de "una actuación individual" que no representa "en ningún caso los valores ni la forma de proceder" de la entidad.

Actitud "respetuosa"

La asociación ha recalcado que siempre ha mantenido una actitud "respetuosa, cívica y plenamente colaboradora" con el Ayuntamiento, las administraciones públicas y los cuerpos y fuerzas de seguridad, al tiempo que rechaza "cualquier tipo de confrontación". Por último, la Asociación de Patrones de Barcos de Punta de Baix ha reiterado su "firme voluntad de diálogo y colaboración" para contribuir a soluciones "responsables y consensuadas" que favorezcan la convivencia y el interés general.

La Asociación de Patrones de Barcos de Punta de Baix es una entidad sin ánimo de lucro constituida en 1991. Su finalidad es preservar, ordenar y mantener el uso tradicional de la zona marítima, promoviendo la seguridad en la navegación y la convivencia responsable, según explicaron desde la propia asociación. Cuenta con 45 socios, todos ibicencos, muchos de ellos vinculados históricamente al mar, y su presencia en estas aguas "no es reciente ni ocasional".

El concejal de Movilidad, Fondos y Proyectos Europeos, Playas y Turismo de Ibiza, Rubén Souza, confirmó que este martes comenzaron con "la retirada de los elementos utilizados para fondear de forma irregular en la playa de sa Punta, elementos realizados con neumáticos rellenos de cemento o bien con bloques de hormigón o anclas que servían para amarrar esos barcos". Agregó además que este miércoles terminarán "los trabajos con la extracción de todos esos elementos". El edil también agradeció a la asociación la compresión y colaboración para poder llevar a cabo estos trabajos.

Balizamiento

El Ayuntamiento de Ibiza balizó el mes pasado el muelle de la playa de sa Punta, en es Viver, con el objetivo de "proteger el litoral, ordenar el uso del espacio marítimo y evitar fondeos y amarres no autorizados", tal y como afirmó entonces el Consistorio en un comunicado. Esta actuación se enmarca en su plan de defensa del entorno marino, que vincula con medidas ya aplicadas en Talamanca.

DI

Según el Ayuntamiento, la recuperación de la zona pasa por cerrar el "puerto encubierto" que cada verano concentra numerosas embarcaciones en este tramo de costa, una situación que, sostiene, degrada el litoral y vulnera la normativa vigente. Para frenar esta práctica, el gobierno municipal instaló boyas que delimitan el área y prohíben el amarre no autorizado. Además, abrió un periodo de cortesía para que los propietarios de las embarcaciones que pasan el invierno en este punto retiraran sus barcos, con un plazo máximo hasta principios de marzo. A partir de esa fecha, el Ayuntamiento advirtió de que adoptaría medidas si detectaba incumplimientos.