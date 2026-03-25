Ana Marí Torres cumple cien años arropada por su familia en Sant Carles

Ana Marí Torres, vecina de Sant Carles, ha celebrado su 100 cumpleaños en casa, rodeada de familiares y amigos. La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y el regidor Juan Carlos Roselló le entregaron unos pendientes y un ramo de flores y una placa conmemorativa en reconocimiento a toda una vida llena de experiencias y recuerdos.