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Ana Marí Torres cumple cien años arropada por su familia en Sant Carles

Ana Marí Torres cumple cien años arropada por su familia en Sant Carles | ASE

Ana Marí Torres cumple cien años arropada por su familia en Sant Carles | ASE

Ana Marí Torres, vecina de Sant Carles, ha celebrado su 100 cumpleaños en casa, rodeada de familiares y amigos. La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y el regidor Juan Carlos Roselló le entregaron unos pendientes y un ramo de flores y una placa conmemorativa en reconocimiento a toda una vida llena de experiencias y recuerdos.

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