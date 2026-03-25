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El álbum
Ana Marí Torres cumple cien años arropada por su familia en Sant Carles
Ana Marí Torres, vecina de Sant Carles, ha celebrado su 100 cumpleaños en casa, rodeada de familiares y amigos. La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, y el regidor Juan Carlos Roselló le entregaron unos pendientes y un ramo de flores y una placa conmemorativa en reconocimiento a toda una vida llena de experiencias y recuerdos.
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